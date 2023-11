Stefan Raab produziert Super-Bowl-Vorlauf für RTL

TV-News

Der TV-Produzent geht seinem gewohnten Schema nach und versetzt für eine Primetime-Show Promis auf eine Eisfläche und lässt sie American Football spielen.

Auch ohne Präsenz vor der Kamera bleibt Stefan Raab dieser Tage ein fleißiger TV-Veteran. Für RTL setzt er bekanntlich «Blamieren oder Kassieren» um, für «Schlag den Besten» hat er sich ein neues Konzept überlegt und bei ProSieben laufen weiterhin «TV total», «Die Wok-WM» und «Schlag den Star». Darüber hinaus wird Raab für RTL auch ein weiteres Format umsetzen. Im Vorlauf zum Super Bowl am 11. Februar 2024 produziert seine Produktionsfirma Raab TVDie Liveshow findet am Abend ab 20:15 Uhr live in der SAP-Arena in Mannheim statt und wird von Elton moderiert. Im Anschluss kommt es dann zum Public-Viewing des US-Sportsportspektakels. Bei «American Ice Football» treten rund 30 Promis in vier Mannschaften gegeneinander an. Dabei tragen sie profillose Bowlingschuhe und Footballschutzkleidung. Die Bilder dürften sich somit dem einstigen ProSieben-Event «Deutscher Eisfußball Pokal» ähneln.Welche Promis an der Show teilnehmen werden, verriet RTL derweil noch nicht. Beworben wird die Sendung aber mit Crashs und Schmerzen als „kleinste anzunehmende Übel“. RTL- und RTL+-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek spricht von „bester Fernsehunterhaltung für die ganze Familie“, wenn 30 waghalsige Prominente übers Eis „rutschen, stolpern und fallen“. „Wir freuen uns schon riesig auf 'American Ice Football', das nächste Event-Spektakel von TV Mastermind Stefan Raab, moderiert von keinem Geringeren als dem Show-Quarterback-der-Herzen: Elton“, so Leschek. «American Ice Football», bei dem es auch eine spektakuläre Halftime-Show geben werde, wird produziert von Raab TV und in Kooperation mit Brainpool partnerschaftlich umgesetzt.