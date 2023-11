Verluste bei The CW sinken

Wirtschaft

Nexstar hat die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlicht.

Die Nexstar Media Group erwirtschaftete in den Monaten Juli, August und September 2023 einen Umsatz von 1,132 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Rückgang von 10,8 Prozent, denn im Vorjahresvergleich wurden noch 1,269 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen brach um fast die Hälfte auf 236 Millionen US-Dollar ein. Das Nettoergebnis sank von 288 auf acht Millionen US-Dollar.Die Werbeumsätze gingen im dritten Quartal um 23 Prozent zurück. Vor einem Jahr waren es noch 529 Millionen US-Dollar, jetzt waren es 410 Millionen US-Dollar. Das vor einem Jahr übernommene The CW-Network wird weiter auf Profit getrimmt, die Verluste konnten auf 60 Millionen US-Dollar reduziert werden. Demnächst könnten die Kosten aber wieder steigen, schließlich wurden Live-Golf und College-Football eingekauft. Außerdem soll im nächsten Jahr Wrestling ins Programm aufgenommen werden. Allerdings hofft man, mit dem Sender dann wieder mehr Werbung verkaufen zu können."Die Finanzergebnisse des dritten Quartals spiegeln vor allem den Rückgang der zyklischen politischen Werbung im Vergleich zum Vorjahr sowie die Auswirkungen der Vertriebserlöse im Zusammenhang mit unseren erfolgreichen Verhandlungen mit einem Vertriebspartner wider", so Nexstar-CEO Perry Sook in einem Brief an die Aktionäre. "Wir gehen davon aus, dass die vorteilhaften Bedingungen der neuen Vertriebsvereinbarungen, die wir in diesem Jahr abgeschlossen haben, zu einem starken, margenstarken Wachstum der Vertriebseinnahmen im Jahr 2022 und bei anderen anstehenden Vertragsverlängerungen führen werden.