RTL setzt «Explosiv Weekend» ab

TV-News

Das wöchentliche Boulevardmagazin fuhr seit dem Sendeplatzwechsel auf den Samstagnachmittag vor zwei Jahren schlechte Ergebnisse ein. Die letzte Ausgabe soll noch vor Weihnachten gesendet werden.

Paukenschlag bei RTL: Wie die Kölner TV-Station dem Branchendienst ‚DWDL‘ bestätigte, stellt der Privatsender noch in diesem Jahr die Wochenendausgabe des Boulevardmagazinsein. Der Schritt kommt insofern überraschend, da das Magazin seit 1995 Teil des RTL-Programms ist. Die werktägliche Sendung geht sogar auf das Jahr 1992 zurück. Zudem baute RTL zuletzt sein Informationsprogramm deutlich aus. Teil der Strategie war auch die Einführung des Magazins «Explosiv Stories», das nach rund anderthalb Jahren im April 2023 aber ebenfalls auf dem Fernsehfriedhof landete.«Explosiv Weekend», das im Herbst 2021 einen Sendeplatz-Wechsel durchgemacht hatte und vom Sonntag auf den Samstagnachmittag geschoben worden war, tat sich aus Quotensicht ebenfalls sehr schwer. Im Schnitt schalteten um 16:45 Uhr weit weniger als eine Million Zuschauer ein. In der Zielgruppe lief es mit 7,0 Prozent Marktanteil nicht gut, trotzdem sprach Martin Gradl, Co-Geschäftsführer von RTL News, von einer Entscheidung, die „schweren Herzens“ gefällt wurde. Die Performance sei „unter unseren Erwartungen zurückgeblieben“, wird Gradl weiterhin in dem Bericht zitiert.Die letzte Ausgabe soll noch vor Weihnachten über den Äther gehen. Die Rede ist vom 16. Dezember. „Gemeinsam mit dem Team konzentrieren wir uns zukünftig voll und ganz auf die Kernmarke «Explosiv» und die Entwicklung starker Geschichten für die Ausgaben von Montag bis Freitag um 18 Uhr“, so Gradl. Ersetzt wird «Explosiv Weekend» im neuen Jahr dann von Wiederholungen der werktäglichen Gerichtsshows um Barbara Salesch und Ulrich Wetzel, die ihre Sache von Montag bis Freitag sehr gut machen und als Zweitverwertung sicherlich ein kostengünstigeres Programm darstellen. Die Mitarbeiter, die ausschließlich für «Explosiv Weekend» gearbeitet haben – die Rede ist von einer Handvoll Personen –, sollen bei anderen Magazin-Sendungen unterkommen. Mit «Gala» und «Life» ► bietet RTL am Samstagabend zwei weitere Magazin-Anlaufstellen.