«Davos 1917» geht an zwei Abenden über die Bühne

TV-News

Kurz vor Weihnachten sendet Das Erste die sechsteilige Historien-Serie an zwei aufeinanderfolgenden Abenden in der Primetime.

Die Schauspielerin Dominique Devenport wird im Dezember gleich mehrfach prominent im Fernsehen zu sehen sein. Für RTL spielt sie bekanntlich Kaiserin Sisi in der gleichnamigen RTL+-Serie, deren dritte Staffel am 1. Dezember beim Streamingdienst erscheint, und für Das Erste schlüpfte sie in die Rolle der Schweizer Krankenschwester Johanna Gabathuler. Das ist gleichzeitig die Hauptrolle der sechsteiligen ARD-Serie, die im vergangenen November gedreht wurde und nun einen Sendetermin erhalten hat. Die erste drei Episoden werden am Mittwoch, 20. Dezember, zwischen 20:15 und 22:30 Uhr gesendet, die abschließenden drei Ausgaben laufen 24 Stunden später über den Äther.Die Serie ist von wahren Begebenheiten inspiriert und erzählt die fiktive Geschichte einer außergewöhnlichen Frau inmitten einer patriarchalen Welt, die sich zu einer bedeutenden Akteurin im Spionage-Geflecht entwickelt. Die Schweizer Krankenschwester Johanna Gabathuler kehrt nach ihrem Rotkreuz-Einsatz an der Westfront schwanger in die Heimat Davos zurück, wo ihre Familie das Curhaus „Cronwald“ führt. Hier beherbergt sind neben Patienten unterschiedlicher Gesellschaftsschichten auch vermögende und einflussreiche Gäste aus ganz Europa. Johanna gerät unerwartet zwischen die Fronten der heimlich in Davos operierenden Spione, die die mächtigen Entscheidungsträger bespitzeln. Um ihre uneheliche Tochter zurückzugewinnen, lässt sie sich auf ein gefährliches Spiel mit dem deutschen Geheimdienst ein – und wird plötzlich zum entscheidenden Zünglein an der Waage.In weiteren Rollen neben Devenport spielen unter anderem Jeanette Hain und David Kross sowie Anna Schinz, Hanspeter Müller-Drossaart, Welket Bunguè und Sunnyi Melles. Regie führte das Duo Anca Miruna Lazarescu und Jan-Eric Mack, nach den Drehbüchern von Headautor Adrian Illien, der von den Co-Autoren Thomas Hess, Julia Penner und Michael Sauter unterstützt wurde. «Davos 1917» ist eine Produktion von Contrast Film in Koproduktion mit Letterbox Filmproduktion, dem SRF und der ARD Degeto. Als Produzenten fungierten seitens Contrast Ivan Madeo und Stefan Eichenberger sowie Michael Lehmann und Lisa Arndt für Letterbox. Producer ist Jan-Hendrik Holst (Letterbox).