«Sommerhaus»-Reichweiten ohne Fußball okay

Quotennews

In der vergangenen Woche sackten die Werte gegen das runde Leder ab.

Das Erste und das ZDF machten vergangene Woche RTL das Leben schwer, denn die zweite Runde des DFB-Pokals lief auch im Free-TV und bescherte den Sendern hohe Reichweiten. Deshalb sind die Reichweiten vonvon 1,7 auf 1,5 Millionen abgesackt.Die viertletzte Episode stand am gestrigen Abend auf dem Programm, in der Tim Toupet und seine Carina freiwillig das Camp in Bocholt verließen. Aleks und Serkan mussten entscheiden, welches Paar das Sommerhaus verlassen mussten. 1,62 Millionen Menschen ab drei Jahren schaltaten am Dienstag ein und verhalfen RTL zu 6,5 Prozent Marktanteil. 0,59 Millionen Werberelevante schalteten ein, sodass man 11,6 Prozent Marktanteil holte. Die Delle aus der vergangenen Woche war tatsächlich dem Fußball geschuldet.Das im Anschluss gesendete Newsmagazininformierte 0,95 Millionen Zuschauer und sicherte sich 5,0 Prozent. Unter den Werberelevanten waren 0,38 Millionen, die zu 9,6 Prozent Marktanteil führten. Bei Mareile Höppner sahen 0,77 Millionen Menschen zu, das Magazin berichtete über die richtigen Anreize für Bürgergeld. Lohnt sich das Arbeiten noch, fragte RTL süffisant. 5,6 Prozent Marktanteil fuhr man ein. Bei den jungen Menschen wurden 0,28 Millionen gemessen, das führte zu 9,7 Prozent.