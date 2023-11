CW schnappt sich «WWE NXT»

US-Fernsehen

Der Unterhaltungssender wird die Sendung ab Oktober 2024 ausstrahlen.

The CW Network wird ab Oktober 2024 die offizielle Sendeanstalt für. Die fünfjährige Vereinbarung markiert das erste Mal in der 13-jährigen Geschichte von «WWE NXT», das die heißesten aufstrebenden Superstars der WWE präsentiert, die auf einem Fernsehsender ausgestrahlt werden. «WWE NXT» wird im Oktober 2024 auf The CW Network debütieren und während der gesamten Saison 52 wöchentliche Live-Events ausstrahlen."Wir freuen uns sehr, die Marke WWE im CW Sports-Portfolio willkommen zu heißen, da sie eine wesentliche Rolle in unserer Mission spielt, das ganze Jahr über Live-Sportereignisse auf das Netzwerk zu bringen", sagte Dennis Miller, Präsident von The CW Network. "«WWE NXT» passt dank seiner dynamischen jungen Talente mit den heißesten aufstrebenden Stars des Sports und den spannenden, unvorhersehbaren wöchentlichen Events perfekt zu The CW. Die Leidenschaft und das Engagement der WWE-Fangemeinde ist unübertroffen, und wir freuen uns darauf, dieses Publikum als neue Heimat von «WWE NXT» im Fernsehen weiter auszubauen.""The CW hat im vergangenen Jahr mit seinem Live-Sportprogramm beeindruckende Fortschritte gemacht", sagte Nick Khan, WWE-Präsident. "Es ist eine wirklich aufregende Gelegenheit, das Publikum von NXT zu erweitern, indem wir die Show zum ersten Mal in der Geschichte von NXT ins Fernsehen bringen." Bislang war die Sendung beim Warner Bros. Discovery-Sender TNT beheimatet.