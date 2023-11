BBC setzt auf Interview von Katty Kay

US-Fernsehen

Die langjährige Nachrichtenmoderatorin soll zahlreiche Politiker für den Wahlkampf interviewen.

Die erfahrene Nachrichtensprecherin Katty Kay soll künftig in Washington D.C. nicht nur Schlagzeilen verlesen, sondern auch Interviews mit hochrangigen Politikern führen. Die BBC will, dass BBC News nicht nur Breaking News verkündet. Der Sender wird eine erste Staffel mit neun Folgen produzieren.Kays neue Sendung soll am Donnerstag, den 16. November 2023 auf Sendung gehen.wird wöchentlich auf BBC News, BBC.com und YouTube zu sehen sein. Eine Audioversion wird auf allen großen Podcast-Plattformen und dem BBC iPlayer in Großbritannien verfügbar sein. Erweiterte Versionen der Episoden werden im neuen Jahr auf BBC Select in Nordamerika verfügbar sein."Man interviewt Leute auf eine bestimmte Art und Weise, in den Nachrichten oder in der Politik. Man versucht, sie dabei zu erwischen, wie sie vielleicht etwas sagen, was sie eigentlich nicht sagen wollen, oder auf eine unvorsichtige Art und Weise. Es gibt einen kämpferischen Charakter, der unterhaltsam sein kann, aber es ist definitiv kämpferisch", sagt Kay in einem Interview. "Das hier ist nicht kämpferisch. Ich versuche nicht, jemandem ein Bein zu stellen, aber ich hoffe, dass sie ehrlich zu mir sind, offen und persönlich. Ich bin nicht sehr daran interessiert, was sie über ihr neuestes Buch zu sagen haben oder was auch immer sie zu vermarkten versuchen.