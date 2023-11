Amazon hat alle Football-Spots um Thanksgiving verkauft

US-Fernsehen

Das Black-Friday-Spiel ist ein voller Erfolg. Auch Nicht-Abonnenten können dann zuschauen.

Amazon wird in diesem Winter das erste Black-Friday-Spiel der NFL ausrichten. Wie das US-Fachmagazin „Variety“ berichtet, teilte Amazons NFL-Werbechefin Danielle Carney mit, dass alle Werbeminuten für das neue Spiel ausverkauft seien. Auch die anderen «Thursday Night Football»-Spiele zwischen dem 16. und 30. November sind nicht mehr verfügbar. Laut Carney wollten viele Unternehmen große Pakete kaufen, um nicht nur am Black Friday für ihre Produkte zu werben.Der Ansturm auf das Spiel ist enorm, da Amazon das Black Friday-Spiel auch für Nicht-Prime-Abonnenten zugänglich machen wird. "Wir sind begeistert davon, wie wir den Black Friday zu einem Event für Werbetreibende machen können und haben darüber nachgedacht", so Carney gegenüber „Variety“. "Wir haben uns überlegt, wie wir Fans, die einschalten, mit kuratierten Feiertagsangeboten und exklusiven Deals belohnen können."Amazon will Tests mit interaktiven Bannern am unteren Bildrand durchführen und auch spezielle QR-Codes einblenden. Amazon ermutigt auch Sponsoren, neue Kampagnen und kreative Konzepte zu starten, um die Zuschauer zum Kauf zu animieren. Zu den Werbetreibenden des Spiels gehören unter anderem das Reiseunternehmen Carnival Cruises, Google, Columbia Sportswear, Bose und Hasbro.