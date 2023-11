«All the Light We Cannot See» startet prächtig

International

Die neue Doku-Serie über Jens Söring erreichte international 4,7 Millionen Zuschauer.

Die neue limitierte Serie(«Alles Licht, das wir nicht sehen»), die für ihren epischen Umfang und ihre authentische Besetzung gelobt wird und von Regisseur/Executive Producer Shawn Levy und Drehbuchautor Steven Knight stammt, debütierte an der Spitze der englischen TV-Liste mit 9,8 Millionen Aufrufen und erreichte die Top 10 in 82 Ländern. Basierend auf dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman von Anthony Doerr kehrte der Titel auch auf Platz 5 der New York Times-Bestsellerliste zurück. Die Serie belegte in Deutschland den ersten Platz.Die limitierte Krimiserie(UK) behauptete sich auf dem dritten Platz, während Mike Flanagans Horrorseriemit 2,8 Millionen Zuschauern den siebten Platz belegte. Der Rest der Liste wird von Dokuserien dominiert.über Jens Söring erreichte mit 4,7 Millionen Zuschauern den zweiten Platz, in Deutschland landete das Format auf dem zweiten Platz. Die von Morgan Freeman erzählte Naturserielandete mit 4,3 Millionen Zuschauern auf dem vierten Platz, die True-Crime-Dokuerreichte mit 3,2 Millionen Zuschauern den sechsten Platz und die limitierte Doku-Seriemit 2,7 Millionen Zuschauern den neunten Platz.Der KrimiIn (UK) begeisterte die Zuschauer bis an die Spitze der Liste der englischen Filme und erreichte mit 17,8 Millionen Besuchern Platz 1. Weitere Titel, die in dieser Woche zum ersten Mal auf der Liste erscheinen, sindmit Annette Bening und Jodie Foster in den Hauptrollen auf Platz 6 und die Dokumentation über den globalen Superstar Sylvester Stallone und seine beeindruckende Karriereauf Platz 7, beide mit 4,7 Millionen Besuchern. Die Fans können nicht genug vonmit Emily Blunt und Chris Evans in den Hauptrollen bekommen, der mit 15,2 Millionen Aufrufen die zweite Woche in Folge den zweiten Platz belegt. Die Pay-TV-Auswertung des Sony Pictures-Kino-Spielfilmesist mit 8,6 Millionen Besuchern auf den vierten Platz gerutscht.Teil 3 der Krimiserie(Frankreich) kehrte mit 3,3 Millionen Zuschauern auf Platz 1 der nicht-englischen TV-Liste zurück und verbrachte seine fünfte Woche auf der Liste. Staffel 7 der Coming-of-Age-Serie(Spanien) kam mit 2,6 Millionen Zuschauern auf den dritten Platz.