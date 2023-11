Warner Bros. Discovery hält Umsatz stabil

Wirtschaft

Das Unternehmen steigert den Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen um 22 Prozent.

Das Medienkonglomerat Warner Bros. Discovery hat am Mittwoch seine Quartalszahlen vorgelegt. In den Monaten Juli, August und September 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 9,979 Milliarden US-Dollar nach 9,823 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg von 2,424 auf 2,969 Milliarden US-Dollar. Der Nettoverlust belief sich auf 417 Millionen US-Dollar, im Vorjahreszeitraum wurden noch 2,308 Milliarden US-Dollar in den Sand gesetzt.Wachstumstreiber war natürlich «Barbie». Der Spielfilm sorgte unter anderem dafür, dass der Umsatz im Studiosegment um vier Prozent auf 3,226 Milliarden US-Dollar stieg. Unter dem Strich stand ein Gewinn vor Steuern von 727 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 762 Millionen). Im Fernsehbereich gab es gleich drei Probleme: Wegen Streiks wurde weniger produziert (22 Prozent), die Werbung ging um zwölf Prozent zurück und der Vertrieb um drei Prozent. Das führte dazu, dass in den Monaten Juli, August und September 4,868 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden (7%). Unter dem Strich blieben 2,396 Milliarden US-Dollar übrig, zuvor waren es 2,630 Milliarden US-Dollar.Die Pay-TV-Angebote HBO, Max und Discovery+ schrieben schwarze Zahlen. 111 Millionen US-Dollar betrug das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, im Sommer 2002 waren es noch -634 Millionen. Der Umsatz kletterte nur um fünf Prozent auf 2,438 Milliarden Euro, stattdessen wurden die Ausgaben gekürzt und der Einkauf von Drittfirmen massiv reduziert. Die Streaming-Dienste zählten 52,6 Millionen US-Kunden, die 11,29 US-Dollar pro Monat mit einem Kunden umsetzten. International waren es 42,5 Millionen Kundenbeziehungen, die aber nur 3,78 US-Dollar einbrachten.CEO David Zaslav fasst zusammen: "Ich bin sehr zufrieden mit den starken Finanzergebnissen, die unser Unternehmen im dritten Quartal vorgelegt hat, unterstrichen durch ein Wachstum des bereinigten EBITDA um 22 Prozent und einen Free Cash Flow von über 2 Milliarden US-Dollar, womit wir auf dem besten Weg sind, die 5-Milliarden-Dollar-Grenze für das Gesamtjahr deutlich zu überschreiten und einen Beitrag zu unserem bisherigen Schuldenabbau von fast 12 Milliarden US-Dollar zu leisten. Zu den Höhepunkten gehörten ein weiteres profitables Quartal in unserem Direct-to-Consumer-Geschäft mit einem bereinigten EBITDA von 111 Millionen US-Dollar und die Einführung unserer neuen Live-Programmangebote CNN Max und Bleacher Report AddOn. Wir haben in nur 19 Monaten große Fortschritte gemacht und freuen uns darauf, auf dieser starken Dynamik aufzubauen, während wir uns auf künftiges Wachstum und die Schaffung langfristiger Werte für unsere Aktionäre konzentrieren.