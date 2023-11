«Das Sommerhaus der Stars» verliert zum Vortag

Quotennews

Nach einem Dämpfer in der Vorwoche war man zwar wieder besser unterwegs, aber zwei Tage hintereinander konnten die überzeugenden Resultate nicht gehalten werden.



Pia und Zico mussten ihre Sachen packen undverlassen. Aleks und Vanessa mussten beim Spiel „Balla Balla“ großen Ehrgeiz an den Tag legen, da sie ganz oben auf der Abschussliste standen. Doch zwischen den beiden kippt die Stimmung plötzlich. Vor der letzten Nominierung der Staffel fanden dann zahlreiche Taktikgespräche statt.Am Tag zuvor hatte sich das Format wieder auf 1,62 Millionen Fernsehende sowie passable 6,5 Prozent Marktanteil gesteigert. Bei den 0,59 Millionen Jüngeren wurde eine gute Quote von 11,6 Prozent eingefahren. Zwei Tage in Folge konnte dieses Niveau jedoch nicht gehalten werden und so verkleinerte sich die Reichweite auf 1,51 Millionen Menschen. Übrig blieben so noch annehmbare 6,0 Prozent Marktanteil. Bei den 0,56 Millionen Umworbenen rutschte man knapp unter den Senderschnitt auf solide 10,0 Prozent.RLTZWEI war mit zwei weiteren Folgen vonauf einem ähnlichen Niveau wie in der Vorwoche unterwegs. Man startete mit 0,62 Millionen Interessenten in den Abend und landete später bei einer Zuschauerzahl von 0,64 Millionen. So kletterte auch der Marktanteil von soliden 2,4 auf gute 2,7 Prozent. Bei 0,21 sowie 0,20 Millionen Werberelevanten standen jeweils passable 3,6 Prozent auf dem Papier.