«Lawmen: Bass Reeves» kommt zu CBS

US-Fernsehen

Der Fernsehsender machte zuletzt mit der Wiederholung von «Yellowstone» gute Erfahrungen.

Der Fernsehsender CBS strahlt die ersten beiden Folgen der neuen Paramount+-Serieaus. Die Sonderprogrammierung wird am Sonntag, den 12. November im Anschluss an «Yellowstone» erfolgen. «Lawmen: Bass Reeves» ist eine Anthologie-Serie mit dem ausführenden Produzenten und Emmy Award-Nominierten David Oyelowo, Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Emmy Award-Gewinner Barry Pepper, Grantham Coleman, Ehren-Oscar-Preisträger Donald Sutherland und Emmy Award-Nominierten Dennis Quaid.Das mit Spannung erwartete Original-Drama feierte seine Premiere exklusiv auf Paramount+ mit zwei Episoden am Sonntag, den 5. November in den USA und allen internationalen Paramount+ Märkten. Die verbleibenden sechs Episoden werden wöchentlich sonntags exklusiv auf dem Dienst ausgestrahlt.Die Serie enthüllt die unerzählte Geschichte des legendärsten Gesetzeshüters des Alten Westens und folgt dem Weg von Reeves (Oyelowo) und seinem Aufstieg aus der Sklaverei zur Strafverfolgung als einer der ersten schwarzen US Deputy Marshals westlich des Mississippi. Obwohl er im Laufe seiner Karriere mehr als 3.000 Gesetzlose verhaftete, war das Gewicht der Polizeimarke schwer, und er kämpfte mit den moralischen und spirituellen Kosten für seine geliebte Familie. «Lawmen: Bass Reeves» ist eine völlig neue, eigenständige Anthologieserie, und künftige Folgen werden anderen ikonischen Gesetzeshütern und Outlaws folgen, die die Geschichte beeinflusst haben.