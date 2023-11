Disney verhandelt mit Netflix

Wirtschaft

Der 2017 beendete Vertrag könnte bald wieder aufgenommen werden.

Am Mittwoch hat Walt Disney in New York seine Bilanz für das Jahr 2023 vorgestellt. Das Wachstum von Disney+ scheint derzeit seinen Höhepunkt erreicht zu haben, dennoch schreibt das Micky-Maus-Unternehmen mit seinen Streamingdiensten weiterhin Verluste. In der Telefonkonferenz am Mittag gab Disney-Chef Bob Iger interessante Details bekannt.Derzeit ist Disney in Gesprächen, um einige Inhalte an den konkurrierenden Streamingdienst zu lizenzieren. Die beiden Unternehmen hatten in der Vergangenheit einen umfangreichen Output-Deal, der 2017 mit dem Start von Disney+ beendet wurde. Nach Informationen von „Variety“ wird Disney jedoch seine Kernmarken wie «Star Wars» nicht an den Konkurrenten lizenzieren."Das sind echte, klare Wettbewerbsvorteile für uns und Unterscheidungsmerkmale. Disney Pixar, Marvel, Star Wars zum Beispiel laufen alle sehr, sehr gut auf unserer Plattform, und ich sehe nicht ein, warum wir das tun sollten, nur um Geld zu verdienen, wenn das wirklich wichtige Bausteine für die Gegenwart und Zukunft unseres Streaming-Geschäfts sind." Dennoch hat Disney immer noch Serien, Dokumentationen und Filme, die unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. Diese Marken könnten langfristig auch bei Netflix landen.