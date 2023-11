«WaPo Berlin» kehrt erfolgreich mit Staffel drei zurück

Quotennews

In der Primetime schlugen sich «Die Heiland – Wir sind Anwalt» und «In aller Freundschaft» sehr gut.

Marie Schöneburg ist die Neue beiund ermittelt als Hanna Kowollik. In der Auftaktepisode der dritten Staffel wurde im Spreekanal nahe dem umstrittenen Humboldt-Forum die Leiche eines Mitarbeiters des Auswärtigen Amtes gefunden. Die Regiearbeit von Alexander Sascha Thiel sahen 2,35 Millionen Zuschauer auf dem 18.50-Uhr-Slot, das Buch von Anja Seela und Martin A. Gross verbuchte 11,3 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden nur 0,11 Millionen Menschen gemessen, der Marktanteil belief sich auf schlechte 3,4 Prozent.Im Schlosspark Charlottenburg zerstören die Schafe von Gerrit Sternberg eine Statue aus der Kolonialzeit, außerdem wird ein Rollerfahrer verletzt. Wer hat also den elektronischen Zaun abgestellt, damit die Schafe entkommen können. Die 20.15-Uhr-Seriemit Christina Athenstädt, Sina Reiß, Tim Kalkhof und Aleksander Jovanovic sahen 4,53 Millionen Zuschauer, das Buch von Stefan Bart unterhielt 17,6 Prozent. 0,47 Millionen junge Menschen verfolgten die Regiearbeit von Oliver Dommenget, Das Erste fuhr 9,3 Prozent Marktanteil ein.In der Folge „Eine schwere Geburt“ der ARD-Seriekehrt Kai Hoffmann nach der Reha zurück an die Sachsenklinik. Er muss sich mit grundsätzlichen Fragen seiner beruflichen Zukunft auseinandersetzen. 4,47 Millionen Menschen sahen die Regiearbeit von Franziska Jahn, die sich auf dem Buch von Thomas Frydetzki stützt. Die Sendung sicherte sich 17,6 Prozent Marktanteil. Die Serie aus Leipzig verbuchte 0,40 Prozent 14- bis 49-Jährige, die Reichweite belief sich auf 7,5 Prozent.