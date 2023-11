SAG-AFTRA und Studios erzielen Einigung

Wirtschaft

Seit dem 9. November um 00:01 Uhr ist der 118-tägige Streik beendet.

Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA und der Studioverband Alliance of Motion Picture and Television Producers haben den 118-tägigen Ausstand beendet. Die Verhandlungsführer der Gewerkschaft stimmten den vorläufigen Vereinbarungen zu. Nach Informationen des Branchenblattes „Variety“ haben beide Seiten die letzten Tage damit verbracht, den Verträgen den letzten Schliff zu geben.Die meisten Mindestgagen werden um sieben Prozent angehoben. Außerdem sollen Schauspieler vor künstlicher Intelligenz geschützt werden. In einem Vertrag im Wert von über einer Milliarde Dollar habe man eine Vereinbarung von außerordentlicher Tragweite erzielt, die "überdurchschnittliche" Erhöhungen der Mindestlöhne, beispiellose Zustimmungs- und Entschädigungsregelungen zum Schutz der Mitglieder vor der Bedrohung durch künstliche Intelligenz und zum ersten Mal eine Streikbeteiligungsprämie beinhalte, teilte die Gewerkschaft mit.„Die Beitragsbemessungsgrenzen für unsere Renten- und Krankenversicherung wurden erheblich angehoben, was unseren Leistungen den dringend benötigten Wert verleiht. Darüber hinaus enthält der Vertrag zahlreiche Verbesserungen für verschiedene Kategorien, einschließlich überproportionaler Gehaltserhöhungen für die Leistungsträger hinter den Kulissen und wichtiger Vertragsbestimmungen zum Schutz verschiedener Gemeinschaften“, hieß es in einer Pressemitteilung.Ben Whitehair, ein Mitglied der Kommission, bezeichnete die Einigung als "großen Sieg" für die Gewerkschaft. Er sagte „Variety“, die Gewerkschaft habe einen "strukturellen Wandel" bei der Bezahlung auf Streaming-Plattformen erreicht. Auch wenn die Gewerkschaft nicht alles erreicht habe, was sie wollte, werde sie bei den nächsten Verhandlungen 2026 wieder nach mehr streben.Die Gewerkschaftsmitglieder müssen noch über die Ratifizierung der Vereinbarung abstimmen, ein Prozess, der wahrscheinlich mindestens eine Woche oder länger dauern wird. Der Streik wurde jedoch bereits abgesagt, so dass die Schauspieler am Donnerstag ihre Arbeit wieder aufnehmen können.