RTL veranstaltet Quiz-Show zum 40. Geburtstag

TV-News

Sechs Promis sollen sich durch die Geschichte des Privatsenders quizzen. Mit Details hält sich RTL aber noch zurück.

Am 2. November 2024 wird RTL 40 Jahre alt, gefeiert wird aber bereits am 30. November 2023. Dann zeichnet Deutschlands größter Privatsender die Jubiläumsshowin den EMG Germany Studios in Hürth-Kalscheuren auf. Wann die Sendung ausgestrahlt wird, steht aber noch nicht fest.Generell hält sich RTL mit konkreten Infos über das Geburtstagsfest zurück. Fest steht nur, dass es sich bei der Sendung um eine Jubiläums-Quiz-Show handelt, bei der sich sechs prominente RTL-Stars durch einen Abend „voll emotionaler, schräger, informativer und sportlicher Momente“ quizzen sollen. Namen nannte man noch keine, auch nicht wer durch den Abend führen wird.Es soll neben Rückblenden auf TV-Highlights wie «Das Schloss am Wörthersee», besonderen Dschungelprüfungen, sportliche Höchstleistungen von Formel 1 bis NFL und journalistische Meilensteine auch zu einer Überraschung kommen. Gezeigt werden heimlich aufgenommene Szenen vom allerersten Arbeitstag der Prominenten bei RTL