Peacock launcht «Monk»-Trailer

US-Fernsehen

Am 8. Dezember 2023 soll der Fernsehfilm online gestellt werden.

Tony Shalboub wird wieder in seine Paraderolle als Adrian Monk schlüpfen. Fast 14 Jahre ist es her, dass die Welt eine neue Folge vongesehen hat. Die Welt hat sich in dieser Zeit stark verändert, und der skurrile Ermittler ist ein Spiegelbild dieser sich wandelnden Welt. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird der Film am 8. Dezember 2023 ausgestrahlt."Wir sind begeistert, dass wir eine Filmversion von Monk gemacht haben, und wir sind begeistert, dass jeder unserer Stars so begeistert war, zurückzukommen. Aber bei unserer Rückkehr wollten wir einen Film machen, der unserem Erbe würdig ist. «Mr Monk’s Last Case» ist eine kraftvolle, emotionale, lustige und herzerwärmende Geschichte, die etwas über das Menschsein zu sagen hat. Und sie wird sowohl vertraut als auch überraschend sein“, schreibt Peacock Schöpfer, Drehbuchautor und ausführender Produzent ist Andy Breckman, David Hoberman arbeitete als ausführender Produzent. Regisseur und Produzent ist Randy Zisk. Tony Shalhoub ist ebenfalls als Produzent aufgeführt. Universal Cable Productions hat den Film produziert. Ted Levine, Jason Gray-Stanford, Traylor Howard, Melora Hardin und Hector Elizondo kehren zurück, Caitlin McGee und James Purefoy sind neu dabei.