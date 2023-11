Digital Natives: Marie Burchard und Sebastian Schwarz

Interview

In «Zwei Weihnachtsmänner sind einer zu viel» lassen sich die Figuren von Burchard und Schwarz scheiden. Privat bleiben sie aber ein Paar.

Für Inhalte und Rollen, die mich herausfordern sowie für Teamwork!Ich bin, um mit einer Musik Analogie zu antworten, ein Bandspieler. Ich brenne für Begegnungen mit Kollegen und Team, für Austausch und immer wieder das Abenteuer Rollen zu ergründen und mit denen spazieren zu gehen.In der Bahn: Buch, Kopfhörer & eine gute PlaylistZu Hause: Yogamatte, French-Press Kaffeekanne und den Familien – Kalender.Ich habe es immer noch nicht geschafft mit vom Nikotin zu lösen. Insofern wäre die Schachtel Zigaretten ein obligatorisches Sündenpackl, was ich mir aufschnallen muss.Ich versuche möglichst viele Quellen zu nutzen (sowohl in Papierform als auch online) und höre fast den ganzen Tag Inforadio.Ausschließlich in der Breite: ich versuche, natürlich auch abhängig von der dazu zur Verfügung stehenden Zeit, immer möglichst vieles und unterschiedliches an Spektren zu konsumieren.Ganz bescheiden: Greta Gerwig, Sandra Hüller, Melissa McCarthy, Helge Schneider, Ilker Çatak, Sonja Heiss, Hape Kerkeling… ich könnte ewig so weiter machen!Ich habe so viele tolle Kollegen kennengelernt, die mich seit meiner Kindheit begleiten, dass ich da gar niemanden den besonderen Vorzug geben möchte. Ich freu mich auf jede Überraschung, die da kommen mag.Du musst nicht jedem gefallen!Widersprüche sind unsere Hoffnung (Brecht)Am besten: Handy aus und Badewanne an.In dem ich die Lampe irgendwann ausschalte.YogaLesen und Laufen.Instagram, die ich ab und an lösche, um nicht Gefahr zu laufen zu viel Zeit damit zu verbringen. Was mir nicht besonders gut gelingt 😁Ich habe mich da runtergedimmt: aber eine gewisse Instagram-Affinität kann ich nicht leugnen.Tatsächlich kein Einziges!Tetris aufm Gameboy!Sehr viele Streamer, die ich vor allem aufgrund verspäteter Züge auch alle nutze.