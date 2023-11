«Die Rosenheim-Cops»: Winter-Special kommt wieder kurz nach Weihnachten

TV-News

In «Ein eiskalter Mord» überschattet eine grausige Tat ein mehrtägiges Curling-Turnier der Reichen und Schönen die Rosenheimer Idylle.

Im vergangenen Jahr war das Special „Mörderische Gesellschaft“ vonmit knapp sechseinhalb Millionen Zuschauern ein voller Erfolg für das ZDF . Auch beim jungen Publikum war der 90-minütige Film sehr beliebt, man erzielte fabelhafte 9,6 Prozent Marktanteil. Deshalb plant der öffentlich-rechtliche Sender auch in diesem Jahr wieder mit einem Winterspezial, das wie im Vorjahr kurz nach Weihnachten ausgestrahlt wird.ist am Mittwoch, 27. Dezember, um 20:15 Uhr zu sehen.Ein mehrtägiges Curling-Turnier, bei dem die Reichen und Schönen für einen guten Zweck spielen, sorgt für Schlagzeilen. Doch als der Pächter der Curlinghalle am Morgen nach dem Eröffnungstag die Spielfläche bearbeitet, macht er eine grausame Entdeckung: Auf dem Eis liegt ein Toter - es ist Thomas Hellwig, der als großzügiger Sponsor das Turnier ins Leben gerufen hat. Offenbar wurde er erschlagen. Die Kommissare Sven Hansen (Igor Jeftić) und Anton Stadler (Dieter Fischer) können bald eine Festnahme vermelden, doch dann wird eine zweite Leiche gefunden.In weiteren Hauptrollen spielten Anastasia Papadopoulou, Susanna Simon, Heiko Ruprecht, Dagny Dewath, Konstantin Frolov, Isabella Hübner, Salvatore Greco, Yasemin Delikan, Nina Brandhoff, Sonja Kerskes und Jürgen Fischer. Außerdem standen Karin Thaler, Marisa Burger, Max Müller, Alexander Duda, Christian K. Schaeffer, Paul Brusa, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig vor der Kamera. Regie führte Herwig Fischer nach dem Buch von Kerstin Oesterlin und Jessica Schellack. Als Produzent seitens Bavaria Fiction fungierte Alexander Ollig.Seit Anfang Oktober strahlt das ZDF auch neue Folgen der Serie auf dem gewohnten Sendeplatz am Dienstag um 19:25 Uhr aus.