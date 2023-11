Finale «Sort of»-Staffel kommt im Dezember nach Deutschland

TV-News

Vor einer Woche war bekannt geworden, dass die dritte Staffel der kanadischen Queer-Dramedy die letzte sein wird.

Sky hat einen Termin für den Deutschlandstart der finalen Staffel der kanadischen Seriekommuniziert, nachdem die beiden Co-Schöpfer Bilal Baig und Fab Filippo in der vergangenen Woche das Ende des Formats nach der dritten Runde bekannt gegeben hatten ( Quotenmeter berichtete ). Hierzulande schlägt die Serie am 22. Dezember beim Bezahlsender auf, Sky Atlantic zeigt immer freitags um 20:15 Uhr zwei Folgen, die parallel zur Ausstrahlung auch über Sky Q und dem Streamingdienst WOW zur Verfügung stehen. Alle Episoden gibt es wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung und mit englischen und deutschen Untertiteln.Im Mittelpunkt steht die Figur Sabi (Bilal Baig), der zahlreiche Attribute zugeschrieben werden: nonbinärer Millennial, Person of Color, Nanny für zwei schwierige Schulkinder, BarkeeperIn, FreundIn und jüngster Spross einer pakistanischen Großfamilie. Sabi hat den kräftezehrenden Balanceakt zwischen verschiedenen Identitäten schon lange gründlich satt. Nach dem Tod des Vaters muss Sabi zudem mit widersprüchlichen Emotionen klarkommen, denn in die Trauer mischt sich ein unerwartetes Gefühl der Freiheit. Ohne den Zwang, den Erwartungen des Vaters zu entsprechen, sieht sich Sabi umso dringlicher mit Identitäts-Fragen konfrontiert – und muss bald einige weitreichende Lebensentscheidungen treffen.„Wir wollten eine Geschichte über eine Art Übergang in Sabis Leben erzählen – und darüber, wie sich die Menschen um Sabi herum ebenfalls verändern", erläutern Baig und Filippo das Ende von «Sort of». „Und diese Geschichte findet in der kommenden Staffel zu einem Ende, das sich für uns richtig anfühlt.“ In weiteren Rollen sind Amanda Cordner, Gray Powell, Grace Lynn Kung, Kaya Kanashiro, Ellora Patnaik, Supinder Wraich, Aden Bedard Raymond Cham Jr., Becca Blackwell, Ali Hassan und Varun Saranga zu sehen.