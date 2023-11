«Hochzeit auf den ersten Blick»-Finale sorgt für Bestwert

Quotennews

Sat.1 durfte sich am Montagabend über 11,9 Prozent freuen. Einen Rückschlag musste «Die Landarztpraxis» am Vorabend hinnehmen.

zeigte sich in diesem Herbst sehr stabil, nachdem der Staffelauftakt mit weniger als einer Million Zuschauern in die Hose gegangen war. Seither steigerte sich das Datingformat und verzeichnete in den vergangenen vier Wochen stets mindestens 1,20 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die vorletzte Ausgabe sorgte gar für 1,34 Millionen Seher. Das Staffelfinale erreichte am gestrigen Montag nun 1,68 Millionen Zuschauer, wovon 0,58 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe stammten. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei grandiosen 7,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls bärenstarke 11,9 Prozent gemessen – alle Werten bedeuten Staffelbestwerte. Aus Quotensicht übertrumpfte man sogar das Finale der Vorjahresstaffel. Damals wurden 11,5 Prozent in der Zielgruppe gemessen. Die Reichweiten lagen aber deutlich höher.Im Vorfeld musstedagegen einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Die Heimatserie mit Caroline Frier fuhr diesmal nur 0,69 Millionen Zuschauer ein. Dies entsprach einem Marktanteil von mauen 3,1 Prozent. In der Zielgruppe bewegte sich die filmpool-Produktion einmal mehr unter dem Senderschnitt. Mit 0,15 Millionen Umworbenen waren 3,8 Prozent drin.informierte ab 19:45 Uhr 0,76 Millionen Zuschauer, die Marktanteile der 30-minütigen Nachrichtensendung wurden auf 3,0 Prozent bei allen und 3,6 Prozent bei den Jüngeren beziffert.Auch das Nachmittagsprogramm tat sich schwer. Um 15:00 Uhr halbiertedie Reichweite vonauf 0,22 Millionen. In der Zielgruppe ging die Quote von 6,7 auf 4,0 Prozent zurück. Auf diesem Niveau lag der Marktanteil auch beium 16:00 Uhr. Die Reichweite stieg leicht auf 0,27 Millionen.machten vor 0,26 Millionen weiter, um 17:30 Uhr wurden 0,45 Millionen Zuschauer gemessen, wobei hier die Regionalmagazine mit in die Messung einfließen. Der Marktanteil bewegte sich bei 2,6 und 3,1 Prozent.dümpelte ab 18:00 Uhr bei 0,45 Millionen Zuschauern und 4,0 Prozent weiter.