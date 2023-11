«Promi Big Brother»: Fünf Neue auf einen Schlag

TV-News

Das Teilnehmerfeld der Sat.1-Realityshow nimmt weiter Formen an. Am Wochenende verriet der Sender fünf Kandidaten. Man bedient sich weiter an zahlreichen Reality-Stars.

Nach Peter Kleinen und Yelic Koc sowie Patricia Blanco, Dilara Kruse und Dominik Stuckmann hat Sat.1 am Wochenende weitere Teilnehmer der diesjährige-Staffel bekannt gegeben und sich weitere Personen aus dem Reality-TV-Kosmos gesichert. Mit dabei sind Matthias Mangiapane, der ab dem 8. Dezember auch im Joyn-Format «Forsthaus Rampensau Germany» mitwirken wird, und Paulina Ljubas, deren Karriere vor drei Jahren bei der RTLZWEI-Soap «Köln 50667» begann. Nach ihrem Rauswurf wegen Fehlverhaltens macht sie bei verschiedenen Dating-Formaten wie «Tempation Island VIP» und «Ex on the Beach» mit.Darüber hinaus feiert «Böse Mädchen»-Schauspielerin Manuela Wisbeck ihren Einstand im Reality-TV. Als eine „Ehre, bei «Promi Big Brother» dabei zu sein“, bezeichnete der Magier Philo seine Teilnahme an der Reality-Show. Der 41-Jährige, der seit zwei Jahrzehnten als Zauberer und Mentalist auftritt, gibt eigenen Angaben zufolge ebenfalls sein Debüt im Realityfernsehen. Der zehnte Teilnehmer dürfte etwas kontroverser besprochen werden, denn aktuell muss er sich wegen mutmaßlich illegaler Glücksspielwerbung vor Gericht verantworten. Ron Bielecki zieht ebenfalls in den Container und wurde von Sat.1 als „Skandal-Streamer“ angekündigt.Ein weiterer Teilnehmer wird derzeit noch über das Joyn-Format «Promi Big Brother – Die Penny Challenge» gesucht. Der Gewinner des Zuschauer-Votings wird am Freitag bei einem bei Joyn ausgestrahlten Presse-Event verkündet. In dem kostenlosen Livestream präsentieren die beiden Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp erste Bilder aus dem neuen «PBB»-Haus, ehe die Promis am Samstag einziehen. Am 18. November startet bei Joyn um 18:00 Uhr auch der 24-stündige Livestream, Sat.1 zeigt die ersten Bilder am Montag, 20. November, ab 20:15 Uhr.