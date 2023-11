«The Masked Singer»: Soler rät mit Moschner

TV-News

Alvaro Soler ersetzt Rea Garvey als festes Mitglied im Rateteam von «The Masked Singer» und wird neben Ruth Moschner Platz nehmen.

ProSieben nimmt eine Veränderung in der am Samstagabend, 18. November, startenden-Staffel vor. Statt Rea Garvey wird in der neunten Staffel Sänger Alvaro Soler als festes Mitglied des Rateteams an der Seite von Ruth Moschner agieren. Moschner baut ihre Serie damit auf sechs Teilnahmen in Folge aus, sie war auch in den ersten beiden Staffeln dabei und fehlte lediglich in der dritten Staffel im Hebst 2020.Soler bringt die Erfahrung von einer Sendung mit, er saß in der Auftaktshow der fünften Staffel neben Rea Garvey und Ruth Moschner im Rateteam. Deshalb sagt Moschner über ihren neuen alten Kollegen, dass Soler mit seinem früheren Gastaufritt im Panel bewiesen habe, „dass er sehr gut im Raten ist, denn damals hat er wertvollen Input geliefert. Das hat unser Team sehr bereichert!“ Moschner weiter: „Ich glaube, dass sich gerade die weiblichen Fans sehr über seine Anwesenheit und seinen Charme freuen werden.“Alvaro Soler sagt über «The Masked Singer»: „Ich finde es richtig krass, wie geheim es hier überall zugeht. Man weiß wirklich nichts! Das ist wie beim Secret Service, einfach absurd. Und ich weiß noch, wie geflasht ich als Rateteamgast vor zwei Jahren war von den faszinierenden Masken und den künstlerischen Outfits. Deshalb freue ich mich umso mehr auf den Start in diesem Jahr, auch wenn es sicher wieder superschwierig wird, herauszufinden, wer unter der Maske steckt.“Moderiert wird das von Endemol Shine Germany produzierte ProSieben-Erfolgsformat wie gehabt von Matthias Opdenhövel. Los geht es am kommenden Samstag um 20:15 Uhr, im Anschluss sendet der Unterföhringer Sendermit den ersten Reaktionen des zuvor demaskierten Promis.