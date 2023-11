The CW nimmt «Run the Burbs» und «Everyone Else Burns» aus dem Donnerstagsprogramm

US-Fernsehen

Wiederholungen von «Whose Line Is It Anyway?» und «The Great American Joke Off» laufen ab sofort im Abendprogramm.

Der Sender The CW hat bereits zwei Neustarts aus dem Programm genommen. Es handelt sich um die Serienund. Andrew und Camille müssen sich zusammenraufen, um ihr Nachbarschaftsfest zu retten, nachdem es zu Komplikationen gekommen ist.In «Run the Burbs» versucht Andrew, seinen Nachbarn Jason Harrow aus dem Ruhestand zu einem Auftritt zu überreden, nachdem ein Kontakt, der vorgab, einen Auftritt von Drake organisieren zu können, gescheitert ist, während Camille sich mit dem örtlichen Autoclub herumschlagen muss, um eine Genehmigung zu erhalten. «Everyone Else Burns» ist eine Coming-of-Age-Sitcom über eine Familie aus Manchester, die einer puritanischen christlichen Sekte angehört. Beide Serien sind gescheitert.Am Donnerstag wird die Haddish-Folge vongezeigt. Unter der Moderation der Komikerin Aisha Tyler zeigen die Schauspieler Ryan Stiles, Wayne Brady und Colin Mochrie zusammen mit Gast Tiffany Haddish ihr komödiantisches Talent in einer Reihe von spontanen Improvisationen, die nur durch zufällige Ideen des Studiopublikums inspiriert werden. Danach folgt die Premiere von «The Great American Joke Off». Eine neue Comedy-Serie, die Gags, Witze, Einzeiler und die einfache Kunst, einen guten Witz zu erzählen, feiert. Dulcé Sloan moderiert die Show, in der es in jeder Folge darum geht, so viele schnelle Gags wie möglich zu vorgegebenen Kategorien zu erzählen, verschiedene Themen zu köstlichen Wortspielen zu kombinieren und sich lustige Ideen für verschiedene Pointen auszudenken.