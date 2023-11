Schwache Zahlen für «NFL Frankfurt Games»

Quotennews

Das zweite Spiel der «NFL» in Deutschland aus der Saison 2023/24. Schon das erste «Frankfurt Game» lief im Vergleich zum «München Game» schwächer - gestern wurde es dann bitter.

Nun lässt sich wohl endgültig sagen, dass man sich das "so" in Köln nicht vorgestellt hat. Diezu Gast in Deutschland. Eine Schlagzeile, die im vergangenen Jahr für mehr als nur großes Aufsehen gesorgt hat. Sicherlich, dadurch ergab sich ein Hype, der das «München Game» beflügelte. Dass nun das erste «Frankfurt Game» in der Vorwoche da nicht gänzlich mithalten konnte, ist noch zu vertreten. Mit den Zahlen des zweitenwird es jedoch bitter. Ab 15:30 Uhr schaltete der Köln-Sender in den Deutsche Bank Park zur Partie. Wo in der Vorwoche noch 1,21 Millionen Zuschauer den Kick-Off verfolgten, schalteten gestern lediglich 0,77 Millionen ein. Der Marktanteil stürzte damit von guten 8,3 Prozent auf schwächliche 5,9 Prozent.Doch selbstverständlich zählt die Zielgruppe deutlich mehr, nur kann RTL hier mitebenfalls nicht glänzen. In der Vorwoche zog man sich noch mit 21,2 Prozent aus der Schlinge, gestern kamen, den Umständen entsprechend, allenfalls ordentliche 14,9 Prozent zusammen. Es schalteten schmale 0,39 Millionen Umworbene ein. Immerhin brachte der defensiv geprägte Spielverlauf das Interesse auf bis zu 0,51 Millionen hoch (4. Viertel), da lag der Uhrzeit entsprechend der Marktanteil jedoch "nur" noch bei 13,6 Prozent.Die Gesamtreichweite fand wie in der Vorwoche den Höhepunkt ebenfalls im 4. Viertel. Als das Duell Tua Tangovailoa gegen Patrick Mahomes bis zu 1,47 Millionen Zuschauer begeisterte, sollten gestern Gardner Minshew und Mac Jones auf nur 0,95 Millionen kommen. Der beste Marktanteil blieb damit der, aus dem ersten Viertel, das Ende des Spiels zog noch 5,3 Prozent an. Der restliche «NFL»-Abend tat sich in der Folge ebenfalls schwer. Die Partie «Cleveland Browns at Baltimore Ravens» zog in der Spitze noch 0,76 Millionen Zuschauer und 0,40 Millionen Werberelevante (1. Viertel/4. Viertel) an. Die Marktanteile lagen hier bei 3,1 Prozent (Gesamt/1. Viertel) und 6,7 Prozent (Zielgruppe/4. Viertel). Die späte Partie des Abends, «Detroit Lions at Los Angeles Chargers», hielt im 1. Viertel noch 0,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 0,26 Millionen Umworbene. Die Marktanteile damit bei 3,0 und 5,4 Prozent.