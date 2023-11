«Wednesday» wird ab Frühjahr 2024 gedreht

US-Fernsehen

Die Produktion zieht von Rumänien nach Irland um.

Zwischen September 2021 und März 2022 wurde die Netflix-Seriein Rumänien gedreht. Die Horror-Comedy-Serie bescherte dem Streamingdienst Rekordabrufzahlen, weshalb die Serie auch von MGM Television verlängert wurde. Die zweite Staffel soll laut „Variety“ im April 2024 in Irland gedreht werden.«Wednesday» begleitet Jenna Ortega in der Rolle des Titelcharakters der «Addams Family», der sich an der Nevermore Academy anmeldet. In der offiziellen Beschreibung der ersten Staffel heißt es, dass Wednesday "versucht, ihre aufkeimenden übersinnlichen Fähigkeiten in den Griff zu bekommen, eine monströse Mordserie zu vereiteln, die die örtliche Stadt terrorisiert, und das übernatürliche Geheimnis zu lösen, in das ihre Eltern vor 25 Jahren verwickelt waren - und das alles, während sie sich in ihren neuen und sehr verwirrenden Beziehungen in Nevermore zurechtfindet".Die «Smallville»-Produzenten Alfred Gough und Miles Millar entwickelten die Serie und fungierten auch als Co-Showrunner und ausführende Produzenten. Tim Burton führte bei den ersten vier Episoden Regie und war zusammen mit Steve Stark von Toluca Pictures, Andrew Mittman von 1.21 Entertainment, Kevin Miserocchi von der Tee and Charles Addams Foundation, Kayla Alpert, Jonathan Glickman von Glickmania, Gail Berman, Tommy Harper und Kevin Lafferty ausführender Produzent der ersten Staffel. Das Studio ist MGM Television.