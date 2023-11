CBS greift nach dem Super Bowl an

US-Fernsehen

Die meisten Serien werden ab dem 13. Februar 2024 starten.

CBS hat die Erstausstrahlungstermine und den Sendeplan für sein Primetime-Programm 2024 bekannt gegeben, das unmittelbar nach dem Super Bowl am Sonntag, den 11. Februar beginnt. Der Sender wird am Sonntagabend mit der Premiere vonstarten und in der darauffolgenden Woche Originalfolgen neuer und wiederkehrender Serien ausstrahlen.Weitere Programme werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Die bereits angekündigten Serienmit Kathy Bates in der Hauptrolle und, eine Comedy mit Damon Wayans und Damon Wayans Jr. in den Hauptrollen, sind derzeit für die Ausstrahlung in der Saison 2024-2025 geplant.Der Montag wird mit den Komödien «The Neighborhood» und «Bob Hearts Abishola» eröffnet, bevor «NCIS» und «NCIS: Hawaii» ausgestrahlt werden. Der Dienstag bleibt der «FBI»-Tag, auch wenn «FBI True» den drei fiktionalen Serien Platz macht. Am Donnerstag laufen «Young Sheldon» und «Ghosts», gefolgt von «So Held Me Todd» und «Tracker». «S.W.A.T.», «Fire Country» und «Blue Bloods» kehren am 16. Februar zurück. «Tracker» rückt am 18. Februar auf den Sonntagabend, wo um 22.00 Uhr auch «CSI: Vegas» zu sehen sein wird. Das «Good Wife»-Spin-off «Elsbeth» feiert am 29. Februar 2024 Premiere.