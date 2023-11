Quotencheck

Weniger als ein Jahr nach der Erstausstrahlung begann Sat.1 mit Wiederholungen der finalen Staffel der CBS-Serie.

Zwischen Juli 2022 und Januar 2023 sendete Sat.1 die sechste und finale Staffel der Krimi-Serieals Free-TV-Premiere. Im Schnitt interessierten sich 0,65 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren für die 22 Folgen, die in der TV-Saison 2021/22 im US-Fernsehen bei CBS debütierten. Mit einem Marktanteil von 5,5 Prozent konnte Sat.1 durchaus zufrieden sein. In der Zielgruppe reichte es für 6,5 Prozent. Auf dem Sendeplatz um 23:15 Uhr stand eine durchschnittliche Reichweite von 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen zu Buche.Rund ein halbes Jahr nach dem Serienfinale begann Sat.1 am 25. Juli die Wiederholung der sechsten Staffel, die zunächst in Doppelfolgen gesendet wurde. Die ersten beiden Episoden sorgten ab 22:09 Uhr für 0,65 und 0,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 0,18 und 0,13 Millionen Umworbene. Die Marktanteile wurden auf 3,9 und 4,3 Prozent bei allen sowie 5,2 und 5,9 Prozent in der Zielgruppe beziffert. Eine Woche später stieg das Interesse auf 0,78 und 0,65 Millionen, der Marktanteil auf 4,3 und 5,3 Prozent. Mit 0,19 und 0,16 Millionen Jüngeren waren 4,8 und ordentliche 6,5 Prozent drin. Am 8. August wurden 0,72 und 0,60 Millionen Zuschauer gemessen, in der Zielgruppe kam der Bällchensender auf 5,0 und 5,9 Prozent Marktanteil. Die Reichweite fiel mit 0,18 und 0,14 Millionen ähnlich zum ersten August-Dienstag aus.Am 15. August sendete Sat.1 die vorerst letzte Doppelfolge, für die sich nur noch 0,54 und 0,46 Millionen Menschen interessierten. Mit 0,11 und 0,10 Millionen jungen Sehern verbuchte man nur noch 3,5 und 4,5 Prozent. Bis in den Oktober hinein servierte die Unterföhringer TV-Station nur noch Einzelepisoden ab 23:15 Uhr. Die erste brachte es auf 0,47 Millionen Zuschauer, darunter 0,12 Millionen werberelevante. Der Marktanteil in der Zielgruppe bewegte sich bei 5,4 Prozent. Ende August und Anfang September stiegen die Werte über die Sechs-Prozent-Marke auf 6,2 und 6,1 Prozent. Am 12. September waren nur noch 4,8 Prozent drin, obwohl die Gesamtreichweite im Vergleich zur Vorwoche von 0,46 auf 0,49 Millionen Zuschauer stieg. Ende September gingen die Schwankungen weiter: Die Reichweite sank auf 0,42 und 0,40 Millionen, der Marktanteil wechselte von 7,0 auf 4,4 Prozent.Nach eine Woche Pause kehrte Sat.1 zur Doppelfolgen-Ausstrahlung zurück. Am 10. Oktober wurden ab 22:15 Uhr 0,67 und 0,45 Millionen Zuschauer gemessen. Der Marktanteil wurde auf 5,2 und 6,9 Prozent beziffert. Sieben Tage später kam es gar zu einer Verdopplung der Quote. Die erste Folge sorgte für 3,4 Prozent, ab 23:12 Uhr wurden 7,0 Prozent gemessen. Die Reichweite beliefen sich auf 0,65 und 0,54 Millionen. Am 24. Oktober waren die Zuschauerzahlen deutlich rückläufiger. Während die erste Folge auf 0,69 Millionen Zuschauer kam, markierte die zweite Ausgabe des Abends nur ein 0,43-millionenköpfiges Publikum. Der Marktanteil fiel mit 3,5 und 4,0 Prozent niedrig aus. Das Staffelfinale kam auf 0,56 und 0,53 Millionen Zuschauer sowie 3,1 und 6,4 Prozent MarktanteilIm Schnitt schalteten 0,55 Millionen die Zweitverwertungen ein, was einem soliden Marktanteil von 4,3 Prozent entsprach. Aus der Zielgruppe stammten 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährige, die 5,2 Prozent Marktanteil nach sich zogen. Das mögen zwar keine spektakulären Ergebnisse sein, dennoch lässt sich Wiederholung der sechsten Staffel als Erfolg bezeichnen, schließlich lag die Erstausstrahlung noch nicht allzu lange in der Vergangenheit.