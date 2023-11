Warner Bros. Pictures schließt Co-Finanzierungsvertrag ab

Kino-News

Mit dem Finanzunternehmen Domian Capital sollen größere Spielfilme schneller produziert werden.

Die Filmsparte von Warner Bros. Discovery hat einen neuen Vertrag mit der Firma Domian Capital geschlossen. Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtet, haben sich die beiden Unternehmen zusammengetan, um eine Kofinanzierung auszuhandeln. Warner Bros. Pictures soll sich damit auf die Stärkung des Kinoprogramms konzentrieren.Das in Atlanta ansässige Unternehmen Domain hat einen 700 Millionen Dollar schweren Fonds für Unterhaltungsmedien aufgelegt. Der Kofinanzierungsvertrag mit Warner Bros. ist bereits mit dem Spielfilm «Barbie» in Kraft getreten. Der Sommer-Blockbuster über die Mattel-Spielzeugpuppe spielte 1,4 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein. Die Vereinbarung wird in diesem Jahr auf weitere Filme ausgeweitet, darunter «Aquaman and the Lost Kingdom», Timothée Chalamets «Wonka» und das von Oprah Winfrey produzierte Filmmusical «The Color Purple».Die Co-CEOs und Co-Vorsitzenden der Motion Picture Group, Mike De Luca und Pamela Abdy, erklärten: "Wir freuen uns sehr, diese Kofinanzierungsvereinbarung mit Domain Capital getroffen zu haben, da sie über ein fundiertes Verständnis der Unterhaltungsindustrie verfügen und wir das 100-jährige Engagement des Studios für Kinofilme weiter ausbauen wollen."Wir fühlen uns geehrt, mit einem Weltklasse-Studiopartner wie Warner Bros. zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, einen Beitrag zur Weiterentwicklung ihrer langjährigen Erfolgsgeschichte bei der Produktion erstklassiger Filminhalte zu leisten", fügte Pete Chiappetta, Managing Director of Media, Entertainment and Technology bei Domain, hinzu. "Wir sind davon überzeugt, dass diese langfristige Beziehung und die daraus resultierende ultimative Bibliothek unsere Investitionsstrategie unterstützen wird.