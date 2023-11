Dem «Sommerhaus» geht die Spannung aus

Quotennews

Die Reality-Sendung sicherte sich mit der vorletzten Sendung die niedrigste Reichweite der Staffel. Am Nachmittag performten die Gerichtsshows – zumindest bei allen Zuschauern – sehr stark.

Gewiss an die Reichweiten der dritten und vierten Sendung kommen die aktuellen Geschehnisse vonnicht mehr heran. Damals schalteten 1,80 und 1,78 Millionen Menschen ein, weil Claudia Obert und Walentina Doronia für eine aufgeheizte Stimmung sorgten. Dem «Bachelor»-Teilnehmer Serkan, der Ex-Frau von Joey Heindle, Justine, «Are You the One?»-Gast Maurice und das «Princess Charming»-Paar Hanna und Jessica waren nur noch Reality-Gesichter im Haus. Nur noch 1,43 Millionen Menschen sahen die vorletzte Folge, die auf 5,4 Prozent Marktanteil kam. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,55 Millionen, die zu 9,8 Prozent Marktanteil führten. Noch befand man sich im akzeptablen Bereich, aber der Show geht gegen Ende der alljährigen Staffel die Puste aus.Um 15.00 Uhr setzte RTL auf seine beliebten Courtshows. Los ging es mit. 1,01 Millionen Menschen verfolgten den Fall von Autohausbetreiber Gernot, der sein Geschäft seinen Sohn übergeben wollte. Der Kollege Simon ist angeklagt, Daddys Liebling vergiftet zu haben. Das Theater sahen 10,7 Prozent der Zuschauer. Unter den jungen Menschen waren 0,15 Millionen, die zu mittelmäßigen 10,1 Prozent Marktanteil führten.Eine Stunde später standauf dem Programm. Discogast Philipp warf ein Auge auf die junge Mirja, die in dem Club mit einem QR-Code gebrandmarkt wurde. 1,14 Millionen Menschen sahen die filmpool-Produktion, die auf tolle 10,6 Prozent Marktanteil kam. Bei den Werberelevanten waren 0,16 Millionen dabei, die für 9,8 Prozent Marktanteil standen.schnappte sich im Anschluss noch 0,97 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 10,2 Prozent in der Zielgruppe.