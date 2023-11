Primetime-Check

Wie schlug sich die Sachsenklinik im Ersten? Punktete ProSieben mit «Joko & Klaas gegen ProSieben»?

underreichten am Dienstagabend 4,34 und 4,42 Millionen Zuschauer, die Serien verbuchten 15,8 und 16,7 Prozent. Unter den jungen Zuschauenden wurden 8,3 und 7,5 Prozent eingefahren. Mitund denwurden 2,56 und 2,27 Millionen Zusehende erreicht, die Produktionen des MDR und NDR verbuchten 11,1 und 12,6 Prozent bei allen sowie 5,0 und 6,8 Prozent bei den jungen Menschen.Die Dokumentationsahen 2,67 Millionen,verbuchte 2,56 Millionen. Beide ZDF-Sendungen schnappten sich 9,7 und 9,6 Prozent bei allen sowie 6,8 und 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dasinformierte 3,48 Millionen Zuschauer und sicherte sich 14,6 Prozent. 10,5 Prozent wurden beim jungen Publikum erreicht.lieferte RTL 1,43 Millionen Menschen, in der Zielgruppe waren 9,8 Prozent dabei. Mitundwurden 0,75 und 0,54 Millionen gemessen, die Werte in der Zielgruppe beliefen sich auf schlechte 6,4 und 5,0 Prozent. Sat.1 sendete derweilund, die beim Gesamtpublikum mit 1,60 und 1,31 Millionen überzeugten. In der Zielgruppe blieb man mit 6,2 und 5,1 Prozent mäßig.lieferte ProSieben 1,10 Millionen Zuschauer,erreichte ebenfalls 1,10 Millionen. In der Zielgruppe waren 13,2 und 15,6 Prozent möglich, die Reichweiten betrugen 0,75 und 0,76 Millionen. Zwei-Ausgaben lieferten 1,03 und 0,57 Millionen, VOX sicherte sich 7,1 und 5,5 Prozent in der Zielgruppe. RTLZWEI sendete, die-Ausgabe erreichte 0,68 Millionen und 4,6 Prozent, Leverkusen holte danach 0,63 Millionen und 5,7 Prozent. Kabel Eins setzte auf die Filme(0,82 Millionen) und(0,46 Millionen), die nur 3,3 und 4,3 Prozent bei den jungen Leuten verbuchten.