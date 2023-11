«Young Sheldon» geht Mitte Mai zu Ende

US-Fernsehen

Nach sieben Staffeln werden CBS und Warner Bros. die Serie einstellen.

CBS gab bekannt, dass die von Kritikern gefeierte Comedyserieam Donnerstag, den 16. Mai mit einem einstündigen Serienfinale zu Ende gehen wird. Nach der kommenden siebten Staffel wird sich die Top-Comedy des Fernsehens vom Sender verabschieden. Wie bereits angekündigt, wird die neue Staffel am Donnerstag, den 15. Februar Premiere feiern."Als Prequel zu einer der größten Comedys hat «Young Sheldon» bewiesen, dass der Blitz zweimal einschlagen kann", so Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Die Serie zeichnete sich durch eine bemerkenswerte Besetzung aus, die vom ersten Moment an wie eine Familie wirkte, und erweckte die Charaktere mit einzigartigen, berührenden Geschichten zum Leben, die das Publikum von Anfang an in ihren Bann zogen. Wir danken den ausführenden Produzenten Chuck Lorre, Steve Molaro und Steve Holland sowie dem gesamten Autoren- und Produktionsteam für sechs wunderbare Staffeln. Wir freuen uns darauf, die letzte Staffel zu sehen und sie mit den besten Episoden für die Fans gebührend zu verabschieden"."Es war eine wunderbare Erfahrung, die Herkunft von Sheldon Cooper zu erzählen und die Geschichte auf die gesamte Cooper-Familie auszuweiten", so die ausführenden Produzenten Steve Holland, Steven Molaro und Chuck Lorre. "Wir sind unseren Fans dankbar, dass sie dieses Kapitel der Coopers in den letzten sechs Staffeln so begeistert aufgenommen haben, und im Namen der gesamten «Young Sheldon»-Familie freuen wir uns, diese letzte Staffel mit Ihnen zu teilen."Im Mittelpunkt der Serie, die von den Erfindern, ausführenden Produzenten und Autoren Chuck Lorre und Steven Molaro geschaffen wurde, steht Sheldon Cooper, ein einzigartiger Geist, der zu fortgeschrittener Mathematik und Wissenschaft fähig ist, was in einem Land, in dem Kirche und Fußball regieren, nicht immer hilfreich ist. Und während der verletzliche, begabte und etwas naive Sheldon die Welt entdeckt, muss seine ganz normale Familie einen Weg finden, mit ihm umzugehen. 12 Jahre lang lernten die Zuschauer in «The Big Bang Theory» den kultigen, exzentrischen und außergewöhnlichen Sheldon Cooper kennen. Diese halbstündige Komödie mit nur einer Kamera führt den Zuschauer durch seine Kindheit, während er sich unschuldig, unbeholfen und voller Hoffnung auf den Weg zu dem Mann macht, der er einmal sein wird.