Amazon hält BVB und FCB die Treue

TV-News

Anhänger von Union Berlin und RB Leipzig können weiter auf ein DAZN-Abo vertrauen, denn an den letzten beiden Champions-League-Gruppenspieltagen zeigt Prime Video wieder Dortmund und München.

Vier deutsche Mannschaften nehmen in diesem Jahr an der UEFA Champions League teil, bislang sind vier Spieltage der Gruppenphase absolviert. Mit dem FC Bayern München und RB Leipzig werden auch im Frühjahr in der K.O.-Phase zwei deutsche Teams vertreten sein. Borussia Dortmund ist derzeit Tabellenführer der Gruppe F. Union Berlin hingegen ist ausgeschieden, hat aber noch die Chance auf Platz drei und damit die Chance „europäisch zu überwintern“. Ein dritter Platz wäre gleichbedeutend mit der Spielberechtigung in der UEFA Europa League.Nun hat Amazon Prime Video, wo jeden Dienstag ein Spiel zu sehen ist, entschieden, welche Spiele man an den letzten beiden Spieltagen übertragen werden. Nachdem der Streamingdienst bereits bei den ersten vier Partien ausschließlich auf die deutschen Top-Teams Bayern München und Borussia Dortmund gesetzt hatte, bleibt man den Rivalen weiterhin treu. Am 28. November zeigt man ab 21:00 Uhr Dortmunds Gastspiel bei der AC Mailand. Übertragungsbeginn ist um 20:00 Uhr.Zum Abschluss der Gruppenphase am 12. Dezember reist Prime Video mit den Münchner ins „Theatre of Dreams“ nach Manchester. Für Manchester United geht es derzeit noch um alles. Der englische Rekordmeister steht nach vier Spielen mit drei Punkten am Tabellenende der Gruppe A, während Bayern München den Gruppensieg bereits sicher hat. Auch hier beginnt Prime Video die Übertragung um 20:00 Uhr, Anstoß ist um 21:00 Uhr. Alle anderen Spiele der UEFA Champions League überträgt der Streamingdienst DAZN.