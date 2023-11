Finchers Thriller «The Killer» schlägt ein

International

«All The Light We Cannot See» bleibt an der Spitze der englischsprachigen Fernsehserien.

David Finchers neuer Thrillermit Michael Fassbender in der Hauptrolle hat sein Ziel erreicht und schoss in seiner ersten Woche mit 27,9 Millionen Zuschauern direkt an die Spitze der englischen Filmliste. Er war der meistgesehene Titel der Woche, stand in 88 Ländern auf Platz 1 und erreichte die Top 10 in 93 Ländern. Der erotische Krimi(UK) kehrte auf den zweiten Platz zurück (13,2 Millionen Aufrufe); die Sylvester Stallone-Dokumentationhielt die Hits auf dem vierten Platz (5,9 Millionen Aufrufe);mit Annette Bening und Jodie Foster in den Hauptrollen auf dem fünften Platz (5,8 Millionen Aufrufe); undmit Emily Blunt und Chris Evans auf dem sechsten Platz (5,1 Millionen Aufrufe). Auch die Spidey-Sinne der Fans kamen nicht zu kurz:landete mit 4,4 Millionen Besuchern auf Platz 7.Die epische, limitierte Seriekonnte sich in der zweiten Woche in Folge an der Spitze der englischen TV-Liste halten und war mit 10,1 Millionen Zuschauern der meistgesehene TV-Titel der Woche. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman, der kürzlich auf Platz 1 der New York Times-Bestsellerliste zurückkehrte, und bietet eine emotionale Durchbruchsleistung der Newcomerin Aria Mia Loberti. Die Serie setzt ihren beeindruckenden Aufstieg fort und erreicht die Top 10 in 86 Ländern. Ihr Debüt in der Liste gaben die investigative Doku-Serieauf Platz 3 (4,1 Millionen Aufrufe), Robbie Williams, die Doku-Serie über den kometenhaften Aufstieg des englischen Pop-Superstars, auf Platz 4 (3,9 Millionen Aufrufe) und das Animationsdramamit den Stimmen von Maya Erksine, Brenda Song und Kenneth Branagh auf Platz 6 (2,9 Millionen Aufrufe).Staffel 3 des türkischen Dramasführte die Liste der nicht-englischsprachigen TV-Serien in ihrer zweiten Woche mit 4,4 Millionen Zuschauern an. Neu auf der Liste sind die Dokuserie über das Leben der L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt,(Frankreich) auf Platz zwei mit 3,8 Millionen Zuschauern und das Drama(Südkorea) auf Platz vier (2,8 Millionen Zuschauer). In seiner sechsten Woche auf der Liste belegte Teil 3 der Krimiserie(Frankreich) mit 2 Millionen Zuschauern den fünften Platz.