Grandioser Abend für Joko und Klaas

Quotennews

«Die Schatzsuche», ihr Spiel gegen ProSieben und «Late Night Berlin» liefen erfolgreich.

Die Primetime von ProSieben wurde am Dienstag von der siebten und letzteneröffnet. 1,10 Millionen Menschen wollten die finalen Lösungsansätze wissen und knobelten, ehe sich ein Teil der Zuschauer zum Gewinnkoffer aufmachten. 4,0 Prozent Marktanteil wurden erzielt. Bei den jungen Menschen wurden 0,75 Millionen Zusehende verbucht, das führte zu 13,2 Prozent.Um 20.20 Uhr startete das Staffelfinale von, das 1,10 Millionen Menschen verfolgten. Die fast dreistündige Show, die von Stefen Gätjen moderiert wurde, begrüßte Micky Beisenherz und Oliver Polak sowie Janin Ullmann und Melissa Khalaj. Bei den Umworbenen fuhr man 0,76 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 15,6 Prozent. Um 20.40 Uhr meldete sich Joachim Winterscheidt aus Sachsen verfolgten die Öffnung des Geldkoffers durch Tobias. Es ist nicht ersichtlich, in welche Sendung die kurze Unterbrechung eingeflossen ist. Zurück zur Spielshow: Weil die beiden ProSieben-Entertainer «Joko & Klaas gegen ProSieben» nicht gewannen, müssen sie bei der 25-jährigen «Galileo»-Feier ein Experiment aufführen.Gegen 23.20 Uhr begrüßte Klaas Heufer-Umlauf in einer Live-Show vonunter anderem Zoe Wess. Die Hamburgerin unterhielt 0,44 Millionen Zuschauer und brachte es auf 4,6 Prozent. 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei, der Marktanteil wurde auf 15,5 Prozent beziffert. Im Anschluss sendete ProSieben die Vorwochenausgabe von, die 0,15 Millionen Zuschauer holte. Es wurden 7,6 Prozent in der Zielgruppe eingefahren.