AMC verschiebt «Long Shadow»

Die Serie war ursprünglich für den 16. November geplant.

Die neue Sundance Now-Originalserie, die zuvor in den November-Highlights von AMC Networks enthalten war, wird nun nicht am 16. November Premiere feiern. Die Serie ist nun für Anfang 2024 geplant. Quotenmeter wird ein Datum nachreichen, sobald es verfügbar ist.Die Serie handelt von der verzweifelten fünfjährigen Jagd nach dem Serienmörder Peter Sutcliffe, besser bekannt als der "Yorkshire Ripper". Das True-Crime-Drama entführt den Zuschauer in die 1970er und 1980er Jahre und folgt den Opfern und Hinterbliebenen des berüchtigten Serienmörders. Alles beginnt, als die vierfache Mutter Wilma McCann im Oktober 1975 in der Nähe ihres Hauses ermordet aufgefunden wird - und ein verzweifeltes Katz-und-Maus-Spiel beginnt. In den Hauptrollen: David Morrissey («The Walking Dead») und Toby Jones («The Hunger Games»).Die siebenteilige Serie wurde bereits auf dem Privatsender ITV ausgestrahlt und erreichte über fünf Millionen Zuschauer. Auch der schottische Sender STV hat die Ausstrahlung übernommen. Hinter dem Projekt stehen New Pictures, All3Media und ITV Studios.