«Die Höhle der Löwen»: VOX zeigt erneut Weihnachtsausgabe

TV-News

Unter anderem präsentiert Jürgen Milski einen Skihelm für Brillenträger.

Wie im vergangenen Jahr plant VOX auch in der kommenden Adventszeit wieder ein Weihnachtsspecial von. Gesendet wird die „Endlich Weihnachten“-Folge am Montag, 11. Dezember, um 20:15 Uhr. Auch im Vorjahr lief das Special zu dieser Zeit und lockte damals 1,86 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, darunter 0,68 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile bewegten sich mit 7,5 Prozent bei allen und 12,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen über dem Senderschnitt.In der Sendung entscheiden Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Nils Glagau, Tillman Schulz und Carsten Maschmeyer über Investitionen in Gründer „mit besinnlichen Geschäftsideen“. Als Gründer wird unter anderem Entertainer Jürgen Milski zusammen mit Skilehrer Ralf Kosche zu sehen sein. Sie präsentieren den Löwen ihren Gogglestop, einen Brillenstopper für Skihelme.Die Weihnachtszeit bei VOX beginnt derweil schon rund drei Wochen vor dem Gründershow-Special. Am 20. November startet eine umfassende On-Air-Kampagne zu den diesjährigen Weihnachts-Highlights des Senders, die von der Musik des vielfach ausgezeichneten Jazz-Sängers Gregory Porter untermalt wird. Unter dem Motto „Happy VOX.mas“ sind in Image-Trailern, X-Mas-Bumpern und Werbe-Trennern zahlreiche VOX-Gesichter zu sehen.