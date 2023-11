«Fall Guy» verschiebt sich

Kino-News

Der Spielfilm mit Ryan Gosling und Emily Blunt basiert auf einer Fernsehserie.

Universal Pictures hat den Spielfilmum mehrere Monate verschoben. Der Kinofilm mit Ryan Gosling und Emily Blunt sollte ursprünglich am 1. März 2024 in die Kinos kommen, nun wurde der Termin auf den 3. Mai 2024 geändert.David Leichs Film basiert auf Glen A. Larsons gleichnamiger Fernsehserie aus den 1980er Jahren und zeigt Gosling als Stuntman Colt auf der Suche nach einem verschwundenen Filmstar, für den er einst als Double fungierte. Blunt ist in der Rolle von Goslings Regisseurin und Ex-Freundin Jody Moreno zu sehen, während Aaron Taylor-Johnson den vermissten Filmstar Tom Ryder spielt.Stephanie Hsu («Everything Everywhere All at Once»), Winston Duke («Black Panther»), Hannah Waddingham («Ted Lasso») und Teresa Palmer («A Discovery of Witches») gehören ebenfalls zum Ensemble. Drew Learce schrieb das Drehbuch für den Spielfilm, der von Universal Pictures und 87North Productions produziert wurde. Die ursprüngliche Serie lief zwischen 1981 und 1986 auf dem US-Sender ABC. Lee Major und Beather Thomas spielten damals die Hauptrollen.