Mario Lopez moderiert «Blank Slate»

US-Fernsehen

Die neue Show wird am 8. Januar 2024 auf Game Show Network Premiere feiern.

Die neue Spielshowwird am Montag, den 8. Januar beim Game Show Network Premiere feiern und wochentags ausgestrahlt. Die Show basiert auf dem Brettspiel „USAopoly“ und ist eine lustige Spielshow, bei der man viel Geld gewinnen kann, wenn man schnell denkt und die richtigen Antworten auf clevere Fragen findet.Jedes Team aus zwei Freunden wird mit einem Gast-Comedian gepaart und die Teams sammeln Punkte, indem sie ihre Teammitglieder zusammenbringen, wobei es einen Bonus gibt, wenn einer der Spieler Amerikas beste Antwort findet. In der zweiten Runde tauschen die Prominenten die Teams und in der dritten Runde wählt das unterlegene Team den Comedian-Partner, von dem es glaubt, dass er ihm zum Sieg verhelfen wird. Das Gewinnerteam kommt in die Bonusrunde, in der es für jede Frage einen passenden Comedian auswählen kann. Bei drei Treffern gewinnt das Team 10.000 Dollar.«Blank Slate» ist eine Produktion der Game Show Enterprises Studios mit Rane Laymance als Executive Producer. Richard Gerrits und Laura Robinson sind ebenfalls ausführende Produzenten für Heath Street Media Inc. Das Game Show Network gehört zu Sony Pictures.