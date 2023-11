«Die Simpsons» verabschieden sich mit Verbesserung

Quotennews

Zum Start in die Primetime reichte es für «Die Schatzsuche» von Joko und Klaas nur für verhältnismäßig schwache Werte.

Zum sechsten Mal gaben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf im Rahmen vonden Zuschauern ein Rätsel auf, das einem glücklichen Gewinner eine Million Euro bescheren könnte. Nachdem am Sonntagabend das Kurzformat einen neuen Bestwert eingefahren hatte, ging das Interesse am Montag deutlich zurück. Im Vergleich zum Sonntag verlorüber eine halbe Million Zuschauer. Die Reichweite sackte von 1,35 auf 0,84 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil fiel von 4,6 auf 3,1 Prozent. In der Zielgruppe waren noch 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährige und 10,2 Prozent drin. Am Vortag im Vorprogramm von «Wer stiehlt mir die Show?» wurden 0,97 Millionen und 15,1 Prozent gemessen.Statt Hazel Brugger, Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer gab es am Montag jedoch Iain Armitage als Sheldon Cooper inzu sehen. Die Sitcom verzeichnete 0,69 Millionen Zuschauer und 2,5 Prozent Marktanteil. Die Erstausstrahlung von „Im Auto eingeschlossen und vom Heiraten ausgeschlossen“ sorgte für 0,46 Millionen werberelevante Seher und 8,4 Prozent Marktanteil. Eine Zweitverwertung kam danach auf 0,41 Millionen Umworbene und 7,4 Prozent. Insgesamt blieben 0,54 Millionen dran, die für 2,0 Prozent Marktanteil standen.Ab 21:13 Uhr lief die vorerst letzte-Folge der 34. Staffel. Die gelbe Familie aus Springfield verabschiedete sich vor 0,42 Millionen Zuschauern, die einen mageren Marktanteil von 1,6 Prozent brachten. In der Zielgruppe lief es verhältnismäßig ordentlich. Mit 0,35 Millionen Jüngeren standen 6,5 Prozent zu Buche. Noch besser lief die Wiederholung von „Football-Mom“, die die Reichweite auf 0,51 Millionen steigerte und 2,1 Prozent holte. In der Zielgruppe ging es deutlich nach oben auf 0,43 Millionen und 8,5 Prozent. In der kommenden Woche sendet ProSieben vier «Young Sheldon»-Folgen.