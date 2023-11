Beide stark: «Perfektes Dinner» schlägt «Lege»

Quotennews

«Das perfekte Dinner» fuhr die höchste Reichweite seit einem halben Jahr ein. Danach kam auch «Lege kommt auf den Geschmack» gut aus den Startlöchern.

Für das ZDF wurde Sebastian Lege mit seinen «Tricks der Lebensmittelindustrie» zum Garanten für hohe Quoten beim jungen Publikum. Nun sollte er dieses Kunststück für den Privatsender VOX vollführen. Am Montagabend debütierte um 20:15 Uhrvor 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen Zuschauern. Damit sicherte sich der Kölner Sender starke 9,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen die zweistündige Sendung 1,32 Millionen Zuschauer, die für einen ordentlichen Marktanteil von 5,0 Prozent standen.Übertroffen wurde Sebastian Lege am Montag aber von der Vorabendsendung, die so viele Menschen verfolgten wie seit Mitte Mai nicht mehr. 1,34 Millionen Zuschauer sorgten für 5,7 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,47 Millionen Umworbene und 10,8 Prozent auf dem Papier. Auchsorgte für ein Millionenpublikum. Das Datingformat generierte 1,06 Millionen Zuschauer und 5,6 Prozent Marktanteil. In der 18-Uhr-Stunde kam VOX auf 9,2 Prozent bei den Jüngeren. Ebenfalls gut lieferteab. 900.000 Menschen ab drei Jahren sorgten für 6,2 respektive 9,5 Prozent Marktanteil.Im Nachmittagsprogramm ging um 14:00 Uhron air. Die ersten fünf Folgen der neuen Staffel lieferten in der vergangenen Woche wechselhafte Quoten zwischen 2,6 und 5,8 Prozent in der Zielgruppe. Die zweite Sendewoche startete mit 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 5,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 0,26 Millionen die einstündige Folge.undwaren mit 5,5 und 6,8 Prozent Marktanteil ein wenig erfolgreicher. Die Reichweite stieg auf 0,42 und 0,44 Millionen.