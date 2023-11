Viele Stars kommen zur NBC-Weihnachtsshow

US-Fernsehen

Der Fernsehsender präsentiert sein Line-Up für die Show am Rockefeller Plaza.

Vor dem Rockefeller Center wird der Weihnachtsbaum aufgestellt und festlich beleuchtet. Für die Show wurde ein Staraufgebot engagiert. Die zweistündige Sendungwird am Mittwoch, den 29. November um 20 Uhr live auf NBC ausgestrahlt und auf Peacock übertragen.Die Zuschauer können sich auf festliche Auftritte von Chloe Bailey, Adam Blackstone, Cher, David Foster, Liz Gillies, Darlene Love, Seth MacFarlane, Barry Manilow, Katharine McPhee, Keke Palmer, Carly Pearce, Manuel Turizo und anderen freuen. Blackstone und Palmer, Foster und McPhee sowie Gillies und MacFarlane werden weihnachtliche Duette zum Besten geben, während Cher neben ihrem Soloauftritt bei einem besonderen Lied von Love begleitet wird. Traditionell werden die Radio City Rockettes - die Stars des alljährlichen Christmas Spectacular" in der Radio City Music Hall - das Publikum mit einem festlichen Auftritt verzaubern. Als ausführende Produzenten fungieren Brad Lachman und Bill Bracken. Matt Lachman produziert. Glenn Weiss führt Regie.Wie bereits angekündigt, wird Emmy- und Grammy-Preisträgerin Kelly Clarkson erstmals in Doppelfunktion auftreten und das Publikum als Moderatorin und mit ihren Weihnachtshits unterhalten. Die «TODAY»-Moderatoren Savannah Guthrie, Hoda Kotb, Al Roker und Craig Melvin werden auch in diesem Jahr bei der Baumbeleuchtung dabei sein. Im Rahmen des alljährlichen Weihnachtsspecials wird eine 80 Fuß hohe und 43 Fuß breite Fichte aus Vestal, N.Y., angezündet. Der Baum wiegt etwa 12 Tonnen, ist mit mehr als 50.000 mehrfarbigen LED-Lichtern geschmückt und wird von einem dreidimensionalen Swarovski-Stern mit 3 Millionen Kristallen gekrönt.