Synchronfassung: Siebte «Rick and Morty»-Staffel kommt im Januar

TV-News

Aktuell läuft die neueste Staffel der Zeichentrick-Serie bei Warner TV Comedy im englischen Original. Im neuen Jahr gibt es dann auch die deutsche Synchronfassung mit Kai Taschner und Tim Schwarzmaier.

Aktuell hat der Pay-TV-Sender bereits die siebte Staffel der Zeichentrick-Serieim Programm, doch die neuesten Folgen der US-Serie werden lediglich im englischen Originalton ausgestrahlt. Am 15. Januar 2024 kommen die Folgen dann auch mit deutscher Synchronisation ins Fernsehen. Warner TV Comedy zeigt die deutschsprachige Fassung immer montags ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen im „adult swim“-Block.Während die US-Fassung mit Ian Cardoni (Rick) und Harry Belden (Morty) zwei neue Sprecher im Hauptcast hat, leihen in der deutschen Fassung seit der ersten Folge Kai Taschner und Tim Schwarzmaier den Kultcharakteren ihre Stimme. Der Wissenschaftler und sein schüchterner Enkel erleben einmal mehr gefährliche Abenteuer im gesamten Universum.In der ersten Folge der siebten Staffel will Rick einem alten Freund helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Nach seiner Scheidung wohnt Mr. Poopybutthole bei den Smiths, aber sein Alkoholproblem sorgt für Ärger. Rick und seine Freunde planen eine Intervention, die jedoch in einer Party mit Mr. Poopybutthole und Hugh Jackman endet. Als Mr. Poopybutthole versucht, die Beziehung zu seiner Exfrau zu kitten, stellen sie fest, dass sie mit einem Detektiv zusammen ist, den Mr. Poopybutthole angeheuert hat. In einem Chaos aus Entführungsversuchen und Auseinandersetzungen mit dem Detektiv erkennt Mr. Poopybutthole seine Fehler und beschließt, sich zu ändern.