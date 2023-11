Blockbuster-Battle

In diesem Battle treten Schwergewichte der Hollywood-Geschichte gegeneinander an. Das Publikum muss sich zwischen Johnny Depp und Winona Ryder, Brad Pitt und Cate Blanchett sowie Robin Williams entscheiden.

(Tele5, 20:15 Uhr)Ein Märchen aus der Gegenwart: Als der künstlich erschaffene Mensch Edward von einer amerikanischen Familie aufgenommen wird, gerät die konservative Vorstadtidylle aus den Fugen. Zwar kann der Sonderling mit seinen geschickten Scherenhänden allerlei Kunststücke vollführen, doch als sich Edward in Kim verliebt, und der eifersüchtige Exfreund der Teenagerin böse Pläne schmiedet, ist das Schicksal des Außenseiters besiegelt.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(Disney Channel, 20:15 Uhr)Nachdem der arbeitslose Schauspieler Daniel Hillard das Sorgerecht über seine drei Kinder an seine Exfrau verliert, merkt er, dass ihm ein wöchentliches Treffen mit ihnen einfach nicht reicht. Um ihnen näher zu sein, verkleidet er sich als "Mrs. Doubtfire", eine ältere britische Nanny mit scharfer Zunge und einem reizenden Umgang mit Kindern. Doch wie lange gelingt es ihm, seine Maskerade aufrechtzuerhalten?The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)New Orleans im Jahr 2005. Die im Sterben liegende Daisy bittet ihre Tochter Caroline, aus einem Buch vorzulesen. Es ist die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Carolines Vater Benjamin Button, der im Jahr 1918 mit der äußerlichen Erscheinung eines alten Mannes zur Welt kam. Von seinem entsetzten Vater verstoßen, wächst Benjamin in einem Pflegeheim unter der Obhut der dort arbeitenden Queenie auf. Im Gegensatz zu den anderen Heimbewohnern wird er aber ständig jünger, anstatt zu altern. Schon früh lernt Benjamin die hinreißende Daisy kennen, deren einzigartige Liebe über viele Jahrzehnte anhalten wird.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 8