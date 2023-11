TLC kündigt die Rückkehr von «1000-lb Sisters» an

US-Fernsehen

Am Dienstagabend werden auch die neuen Geschichten von «Smothered» ausgestrahlt.

In diesem Dezember kehren die beiden bei Fans beliebten TLC-Familienserienundfür neue Folgen am Dienstagabend zurück: Die schweren Schwestern-Show beginnt am Dienstag, den 12. Dezember um 21:00 Uhr, gefolgt von der Mutter-Tochter-Show um 22:00 Uhr.Tammy wird in der Serie «Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg» mit der Realität konfrontiert, als sie nach über einem Jahr in der Reha endlich nach Hause darf. Dieser Durchbruch bedeutet, dass sie bereit für das nächste Kapitel ist, aber leider kann ihr Mann Caleb sie nicht begleiten. Tammy lernt, sich an ihren neuen Körper und das Leben zu Hause zu gewöhnen, und erreicht zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt aufregende Meilensteine wie das Fahren auf dem Vordersitz eines Autos. Währenddessen wird Amys Ehe auf den Kopf gestellt und sie muss die schwerste Entscheidung ihres Lebens treffen. Chris bereitet sich auf eine Hautentfernungsoperation vor, während Amanda und Misty ihre eigene Gesundheitsreise unternehmen. Die Serie wurde von Crazy Legs Productions produziert.«Smothered» («Mutter muss mit!») ist zurück mit neuen Duos, die sich näher sind als je zuvor. Vom Synchronsteckenpferd bis hin zu Mutter und Tochter, die sich gegenseitig "Vagacials" geben, machen diese Paare alles zusammen. Mit vier neuen Duos, darunter die allererste Schwiegermutter und der allererste Schwiegersohn, gibt es kein Tabu und keine Privatsphäre! Bodega Pictures hat in Zusammenarbeit mit New York Post Entertainment die Show für TLC produziert.