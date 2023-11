ProSieben kürzt «ZOL»

TV-News

Die Episode vom 29. November sollte eigentlich zunächst zwei Stunden andauern.

Vor rund einer Woche teilte der neue ProSieben-Chef Hannes Hiller mit, dasseingestellt wird. Das Journal wird nicht mehr im Jahr 2024 gesendet, die letzte Episode soll am Mittwoch, den 20. Dezember, um 21.25 Uhr auf Sendung gehen. ProSieben-Chef Hannes Hiller: "Das ist eine sehr schmerzhafte Entscheidung, «ZOL» 2024 nicht weiterzumachen. Ich danke dem «ZOL»-Redaktionsteam und unseren Moderatoren Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel, dass sie stets mit höchstem Einsatz und großer Leidenschaft an «ZOL» gearbeitet haben."Nur einen Tag vor der Hiobsbotschaft veröffentlichte ProSieben die Programmwoche um den 29. November 2023. An diesem Mittwoch war das von Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel präsentierte Magazin mit zwei Stunden Sendezeit eingeplant. Doch jetzt machte ProSieben am Mittwoch den Schritt rückgängig und kürzte die Sendung.«Zervakis & Opdenhövel. Live» dauert dann nur bis 22.10 Uhr an. Die Wiederholung von «Jenke. Das Zucker-Experiment. Wie krankt macht Zucker?» wird bis 00.30 Uhr andauern, danach wird der einstündige Live-Talk zum Experiment wiederholt.