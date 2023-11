Geo setzt auf «Hitlers Baumeister»

TV-News

Die neue Reihe umfasst sechs Episoden, die ab Mitte Dezember ausgestrahlt werden.

Der Pay-TV-Sender Geo Television setzt ab Mittwoch, den 13. Dezember 2023, um 20.15 Uhr auf die sechsteilige Dokumentationsreihe, die man als Deutschlandpremiere ausstrahlt. Albert Speer war Hitlers Lieblingsarchitekt und Rüstungsminister und wurde wegen seiner Beteiligung an Verbrechen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.Mehrere seiner Mitstreiter wurden zum Tode verurteilt. Speer machte später ein Vermögen mit dem Verkauf seiner Geschichte. Auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg erkundet diese Episode, wie Speers imposante Architektur dazu beitrug, Hitlers Führungsposition zu festigen. Die neue Serie «Hitler’s Engineers» dreht sich zunächst um Speer. Like A Shot Entertainment hat die Reihe in diesem Jahr hergestellt.Der Donnerstagabend ist bei Geo auf den Zweiten Weltkrieg ausgerichtet. Bereits um 19.20 Uhr setzt man auf die Dokumentation «Hitlers Russlandfeldzug», ehe ab 21.00 Uhr die Filme «Operation: Streng geheim! Täuschen im Zweiten Weltkrieg» und «Der Zweite Weltkrieg in Wochen» anstehen. Einen Tag später startet man die zweiteilige Doku-Reihe «Unver Universum – Vom Atom zum Superhaufen».