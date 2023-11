«The Masked Singer» startet deutlich schwächer in die neue Staffel als noch im Frühjahr

Quotennews

Wieder sicherte sich ProSieben durchaus starke Quoten, doch mit der vorherigen Staffel konnte man bislang nicht mithalten.



Erst seit 2019 istein fester Bestandteil im deutschen Fernsehprogramm, dennoch geht es nun bereits in die neunte Staffel der Musikshow. Wie gewohnt übernimmt Matthias Opdenhövel die Moderation. Ruth Moschner und Álvaro Soler wurden als die beiden ständigen Mitglieder des Rateteams bekannt gegeben. In der ersten Folge erhielten die beiden zudem Verstärkung von Jenke von Wilmsdorff. Am Ende des Abends tauchte unter dem Okapi-Kostüm Katja Ebstein auf.Die Frühjahrsstaffel hatte zum Auftakt Anfang April 2,14 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegt. Dies hatte für einen ausgezeichneten Marktanteil von 8,8 Prozent gesorgt. Bei den 0,96 Millionen Jüngeren war eine Quote von 17,9 Prozent gemessen worden. Gestern war die Reichweite auf 1,79 Millionen Menschen gesunken, was weiterhin für herausragende 7,1 Prozent reichte. Mit den vorherigen Werten konnte man jedoch nicht mithalten und so war dies die am wenigsten gefragte Ausgabe seit April 2022. Auch für die 0,73 Millionen Umworbenen ging es mit starken 13,0 Prozent ein deutliches Stück abwärts.Im Anschluss hatte der Sender für gewöhnlich ein «red.»-Spezial gezeigt. Doch mitführt der Sender ein neues Format im Anschluss an große Liveshows ein. Weiterhin gab es hier jedoch das erste Interview mit dem demaskierten Star zu sehen. Zu den Moderatorinnen der Aftershow gehören Annemarie Carpendale, Rebecca Mir und Viviane Geppert. Für die erste Ausgabe blieben noch 0,95 Millionen Neugierige auf dem Sender, was einer Quote von 6,7 Prozent entsprach. Die 0,36 Millionen Werberelevanten kamen noch auf hohe 11,2 Prozent.