rbb legt Vorabendmagazine zusammen

TV-News

Ab dem neuen Jahr werden zwei Magazine zu einem gemeinsamen Journal fusioniert.

Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) am Freitag mitteilte, werden die Sendungen «schön + gut» und «Studio 3 - Live aus Babelsberg» im kommenden Jahr zuzusammengelegt. Moderiert wird die Sendung von Janna Falkenstein, Nadine Heidenreich, Uwe Madel, Christian Matthée und Alina Stiegler. Sie begleiten die Zuschauer aus dem Potsdamer Studio in den Feierabend.Bisher liefen die halbstündigen Vorabendmagazine zwischen 18.15 und 19.30 Uhr, ab dem 15. Januar 2023 startet «Der Tag» bereits um 18.00 Uhr. Die 18-Uhr-Tagesschau wird aus dem Programm genommen. Bereits ab Montag, 20. November, werden Wiederholungen von «schön + gut» ausgestrahlt, bevor «Studio 3» aus dem Programm genommen wird.rbb-Programmdirektorin Martina Zöllner: "Wir haben uns eingehend damit befasst, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer von uns am frühen Abend erwarten. Die Menschen kommen vielleicht von ihrer Arbeit, aus Sorgen und Befassungen ihres Tages. Und wollen dann wissen, was heute los war, in den Städten und Bezirken ihrer Region. Das wollen wir ihnen bieten: aktuelle Nachrichten, aber auch Geschichten, Portraits, Schalten in die Kieze und Landkreise. Und wir wollen die Möglichkeiten nutzen, die Live bietet, und ganz direkt, on air mit unserem Publikum ins Gespräch kommen."