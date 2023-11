ZDF bestätigt Gästeliste für «Wetten, dass?»

TV-News

Thomas Gottschalk begrüßt bei seiner Abschiedssendung unter anderem Helene Fischer, die ein Duett mit Shirin David singen wird.

Am 25. November verabschiedet sich Thomas Gottschalk von der-Bühne,großen Bühne, die er in über 150 Ausgaben eindrucksvoll mit Leben füllte. Nun hat das ZDF genauere Details zur Abschiedssendung in Offenburg bestätigt, wobei Gottschalk in seinem Podcast «Die Supernasen» bereits Ende Oktober einige Katzen aus dem Sack ließ. Bestätigt hat sich somit der Auftritt von Musikstar Cher, die ihr neues Lied „DJ Play A Christmas Song“ präsentiert.Als weitere Musikacts treten Helene Fischer und Shirin David auf, die passend zum zehnjährigen Jubiläum von „Atemlos durch die Nacht“ ein Duett von dem Erfolgshit „in noch nie dagewesener Version“ performen. Darüber hinaus singen Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald, besser bekannt als die britische Popband „Take That“ einen Song aus ihrem brandneuen Album „This Life“ und nehmen auch auf der berühmten Couch Platz.Weitere Gäste, die als Wettpaten fungieren, sind die Schauspieler Matthias Schweighöfer, Stefanie Stappenbeck und Jan Josef Liefers dabei. Und auch die Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger und seine Frau und ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanović werden Thomas Gottschalks letzten «Wetten, dass…?»-Auftritt bezeugen.Neben den Promis geht es in der Gemeinschaftsproduktion des ZDF mit ORF und SRF bekanntlich auch um Wetten. Die Außenwette findet in der Schweiz statt und wird passenderweise von Hazel Brugger moderiert. Details zu den Wetten nannte der Mainzer Sender noch nicht, nur dass es für Christian Zumbühl und seine sieben Teammitglieder steil bergauf gehen werde, wenn „sie gemeinsam Großes bewegen wollen“. Neben der Live-Sendung im ZDF sorgt Social-Media-Star Lena Mantler für exklusive Backstage-Einblicke und begleitet die Show digital live.